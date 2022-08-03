مهجة القدس: سلطات الاحتلال تتراجع عن وعودها بالإفراج عن المعتقل الإداري عياد الهريمي

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ أن سلطات الاحتلال الصهيوني تراجعت عن وعودها بالإفراج عن المعتقل الإداري عياد جمال عياد الهريمي (29 عامًا) من محافظة بيت لحم، حيث كان مقررًا الإفراج عنه أمس الثلاثاء بموجب اتفاق مع سلطات الاحتلال يقضي بوقف إضرابه عن الطعام مقابل تحديد سقف اعتقاله الإداري.

وأفاد أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجن النقب لمؤسسة مهجة القدس، أن إدارة السجن أبلغت الأسير عياد الهريمي مساء أمس بقرار الحاكم العسكري لمدينة بيت لحم بتجديد اعتقاله الإداري لمدة أربعة أشهر جديدة دون الالتفات للاتفاق على تحديد سقف اعتقاله الإداري.

وأشارت مهجة القدس إلى أن الأسير عياد الهريمي خاض اضرابًا مفتوحًا عن الطعام استمر لمدة (61) يومًا رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري بدون توجيه اتهام له حيث بدأ في 24/09/2021م وعلقه بتاريخ 22/11/2021م بعد اتفاق مع ما يسمى (استخبارات السجون) على تحديد سقف اعتقاله الإداري حتى تاريخ 02/08/2022م.

جدير بالذكر أن الأسير عياد الهريمي من مدينة بيت لحم وولد بتاريخ 08/03/1993م، وهو أعزب؛ وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد اعتقلته بتاريخ 06/04/2021م، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن توجه له أي اتهام، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه وعضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومقاومة الاحتلال.