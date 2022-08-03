القيادي البطش : نرحب بالجهود المصرية على قاعدة إنهاء الاعتداءات "الإسرائيلية" على شعبنا وعدم تكرارها

أكد خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الأربعاء 3/8/2022 ، أن الحركة قررت التعاطي إيجاباً مع الجهود المصرية على قاعدة إنهاء الاعتداءات "الإسرائيلية" على شعبنا وعدم تكرار ما جرى .

وقال القيادي البطش خلال تصريحات صحفية:"إن الاتصالات مع القاهرة لم تتوقف منذ الاعتداء على القيادي بسام السعدي مساء الإثنين" ، مشدداً على أن حركة الجهاد الاسلامي ما زالت في حالة استنفار.

وتشهد المنطقة الحدودية مع قطاع غزة حالة من التوتر والاستنفار، بعد تهديدات سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجناح الاسلامي وإعلان حالة الاستنفار ورفع أقصى درجات الجاهزية لدى مجاهديها، والوحدات القتالية العاملة، بعد الاعتداء على الشيخ بسام السعدي وعائلته واعتقاله، مما جعل الاحتلال وقادة جيشه على قدم ونصف بفعل تهديدات المقاومة؛ كونه بات على يقين تام بأنها لن تصمت على تلك الجرائم، وستوجه له ضربة موجعة.

تهديدات "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي أتبعها جملة من القرارات "الإسرائيلية" " تحت بند رفع حالة التأهب" حيث تم على إثرها توقف كافة القطارات وإغلاق كافة الطرق الرئيسية المؤدية لقطاع غزة ، بالإضافة لإغلاق معبري كرم أبو سالم ، وحاجز بين حانون "ايرز".