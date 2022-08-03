قناة كان: 4500 مستوطن ممنوعون من المغادرة.. وما يحدث انجاز كبير لحركة الجهاد

كشفت قناة كان "الاسرائيلية" ، ان قوات الاحتلال وفي ظل رفع حالة التأهب في كيبوتس كيرم شالوم المحاصر ، طلبت من حوالي 4500 مستوطن من سكان 10 مستوطنات في مجلس إشكول في غلاف غزة عدم الدخول والخروج من وإلى المستوطنات عبر المدخل الرئيسي.

وبيت قناة ان قوات الاحتلال طلبت من المستوطنين التنقل فقط عبر الحقول المخفية عن الحدود .

واوضحت القناة انه لو انتهت جولة التوتر هذه دون أي حادث، فهي بالفعل إنجاز كبير للجهاد الإسلامي في التوتر، إذ أن منطقة بأكملها مغلقة، والآلاف معزولون، وتوقفت حركة القطارات، ويتم تعزيز القوات، كل ذلك بسبب تهديدات بعد اعتقال مطلوب في الضفة.

هذه الاجراءات تأتي بعد إغلاق معابر القطاع لليوم الثاني على التوالي بعد تهديدات سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجناح الاسلامي وإعلان حالة الاستنفار ورفع أقصى درجات الجاهزية لدى مجاهديها، والوحدات القتالية العاملة، ، بعد الاعتداء على الشيخ بسام السعدي وعائلته واعتقاله، مما جعل الاحتلال وقادة جيشه على قدم ونصف بفعل تهديدات المقاومة؛ كونه بات على يقين تام بأنها لن تصمت على تلك الجرائم، وستوجه له ضربة موجعة.