في ظل التأهب والتوتر: مسيرة احتجاجية لعائلة غولدين تصل غلاف غزة الجمعة

قالت مصادر عبرية اليوم الأربعاء 3/8/2022، أن عائلة الجندي هدار غولدين الجندي الأسير لدى المقاومة في غزة، خرجت بمسيرة احتجاجية، متهمةً حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بتخليها التام عن إعادة أبنائها.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه في ظل الوضع الأمني ​​المتوتر، خرجت عائلة هدار غولدين في مسيرة احتجاجية بمشاركة المئات ضد الحكومة الإسرائيلية لتخليها عن الأسرى في غزة بحسب رأيهم.

ووفقاً للصحيفة، انطلقت المسيرة من "كفار سابا" في "تل أبيب"، وستصل غداً إلى "ريشون لتسيون"، فيما ستصل يوم الجمعة لغلاف غزة عند حدود قطاع غزة.

وقال تسور غولدين، شقيق هدار التوأم: "لا نخشى السير إلى السياج الحدودي قرب غزة لإعادة أخي إلى المنزل، ندعو "الإسرائيليين" إلى المسير معنا، لمن يهتم بعودة جنود جيش الاحتلال، نحن لسنا خائفين من حماس، سنصل إلى السياج في غزة".

وتأسر المقاومة الفلسطينية، 4 أسرى "إسرائيليين"، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على قطاع غزة صيف عام 2014، من بينهم هدار غولدين، أما الآخران فقد دخلا القطاع في ظروف غير واضحة.

ونشر الناطق باسم "كتائب القسام" يوم أمس تدوينة قال فيها إن أحد عناصر وحدة الظل استشهد في معركة "سيف القدس"، بينما كان يتولى حراسة أسرى الاحتلال في غزة.