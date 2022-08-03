كاتب إسرائيلي منتقداً إيقاف القطارات خشية رد "السرايا": هل هذا سلوك أقوى دولة؟

قالت صحيفة يديعوت اليوم الأربعاء 3/8/2022 ، إن إيقاف القطارات وإغلاق الطرق في الجنوب لليوم الثاني خشية الرد على اعتقال مطلوب (وليس اغتيال) في جنين، هذا بالفعل يدل على مشكلة في الردع.

بين الكاتب يوسي يهوشع بصحيفة يديعوت انه وحتى لو انتهى الأمر برد، لا يزال هذا ليس سلوك أقوى دولة في المنطقة .

وتابع "على الجهاد الإسلامي وكل الأعداء الآخرين أن يفهموا أن ثمن استهداف القطار بصاروخ سيكون باهظًا للغاية".

وتأتي التصريحات بعد إغلاق معابر القطاع لليوم الثاني على التوالي بعد تهديدات سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجناح الاسلامي وإعلان حالة الاستنفار ورفع أقصى درجات الجاهزية لدى مجاهديها، والوحدات القتالية العاملة، ، بعد الاعتداء على الشيخ بسام السعدي وعائلته واعتقاله، مما جعل الاحتلال وقادة جيشه على قدم ونصف بفعل تهديدات المقاومة؛ كونه بات على يقين تام بأنها لن تصمت على تلك الجرائم، وستوجه له ضربة موجعة.