الاحتلال يستهدف أراضي المزارعين شرق خان يونس

أطلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء 3/8/2022، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المزارعين شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل المواقع شرق خان يونس، فتحوا بكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة وأطلقوا أيضا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المزارعين في منطقة السناطي شرق بلدة عبسان وأجبروهم عنوة على مغادرة من أراضيهم.

يشار إلى أن جنود الاحتلال المتمركزين على طول الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة يطلقون النار والغاز بشكل يومي تجاه المزارعين ورعاة الأغنام ويحرمونهم من الحصول على لقمة عيشهم.