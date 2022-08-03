بالصور تفاصيل مقتل قائد صهيوني وإصابة 5 آخرين على يد الجهاد الإسلامي بغزة عام 1993م

بقلم: أ. ياسر صالح

وحدة الأرشفة والتوثيق في مؤسسة مهجة القدس

أوردت صحيفة حدشوت العبرية الصادرة بتاريخ 1993/08/03م تفاصيل مقتل قيادي كبير في الإدارة المدنية الصهيونية إثر صدم مركبته على الطريق الساحلي بحي الشيخ عجلين غرب غزة.

وقالت الصحيفة إن "إسحاق أمير 46 عامًا من جان يبنا أحد كبار قادة الإدارة المدنية قتل فيما أصيب 5 آخرين في عملية الصدم بتاريخ 1993/08/02م والتي تبين لاحقًا أنها من تنفيذ حركة الجهاد الإسلامي".

وأضافت حدشوت نقلًا عن شاهد عيان "فلسطينيان خطفا حافلةً محلية وسارا بها على الطريق الساحلي نحو الجنوب وبعد سيرهم 2 كم ظهرت أمامهما سيارتين واحدة للشرطة وأخرى للإدارة المدنية الإسرائيلية، الحافلة سارت بسرعة وانحرفت لتصدم سيارة الشرطة وتقلبها جانبًا، ثم سارت بسرعة مدهشة وعادت للطريق نحو الشمال، وهنا حاولت سيارة (الإدارة المدنية) من نوع (سوبارو) للهروب لكن الحافلة صعدت عليها وتوقفت".

وتردف: "قفز من في الحافلة وهرب خلال دقائق حيث ظهر شخص ملتحي يحمل بيده سلاح واختفى بين أشجار العنب في المنطقة، فيما عجنت سيارة السوبارو تحت الحافلة باستثناء الجزء الأخير من السيارة بقي سالمًا".

وتواصل حدشوت: "حضرت للمكان سيارة إسعاف وسيارة إطفاء وقوات كبيرة من الجيش والشرطة، وبدأوا بإنقاذ ركاب السوبارو واستمرت عملية الإنقاذ لزمن طويل، وبعد تقديم العلاج للمصابين في المكان تم نقلهم لمشفى سوروكا ببئر السبع، وهناك مات سائق السوبارو وهو القيادي في الإدارة المدنية إسحاق أمير، فيما قالت إحدى المصابات وهي بالمشفى: أنا لا أصدق إني أتكلم، تم إنقاذي بمعجزة".

وأكدت الصحيفة العبرية أن "الجهاد الإسلامي تبنى العملية من خلال النداء بمكبرات الصوت بحي الشيخ رضوان بغزة، وكذلك عبر محادثة لإحدى وكالات الأنباء الفلسطينية حيث أخبر أن الخلية التي نفذت العملية تابعة للجهاد الإسلامي في قطاع غزة"، موضحةً أنه تم اعتقال بعض الأشخاص والتحقيق معهم، وتبين أن ليس لهم علاقة بالحدث.

وأضافت: "في اتصال مع وكالة أنباء رويترز تبنى الجهاد الإسلامي العملية وأشار إلى أنها تأتي دعمًا وإسنادًا للأهل في جنوب لبنان وللأسيرة عطاف عليان في عزلها".

وبعد أشهر من العملية ويوم استشهاد المجاهد أنور عزيز أعلنت القوى الاسلامية المجاهدة قسم ان منفذ عملية الصدم في الشيخ عجلين هو المجاهد انور عزيز.







