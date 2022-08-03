في الأردن: طبيب يستأصل كلية سليمة بدل التالفة لسيدة

أوقف مدعي عام مدينة الزرقاء شمال شرقي العاصمة الأردنية عمان، طبيباً في مستشفى حكومي استأصل كلية سليمة بدلا من تالفة لمريضة، بحسب ما ذكرته وسائل اعلام محلية.

ونقل موقع "رؤيا" عن مصدر قوله ان المدعي العام أسند للطبيب المتهم الرئيس في القضية، جناية قطع واستئصال عضو، وقرر توقيفه 15 يومًا على ذمة التحقيق، في حين قرر ترك طبيبين وشأنهم أحرار دون توقيف.

وأضاف المصدر أن الأطباء الذين أشرفوا على العملية الجراحية التي اجريت في مستشفى الزرقاء الحكومي كانوا قد "اكتشفوا خطأهم الطبي، بعد مرور ساعة من انتهاء العملية".

وأشار الى ان "الحالة العامة للمجني عليها حرجة، كونها على قيد الحياة في كلية واحدة، وهي التالفة، التي كان من المقرر استئصالها".

وأكد شقيق المريضة خالد جمعة أنها تعيش حاليا على جهاز غسيل الكلى وحالتها العامة سيئة، مبينا أنها تخضع لعلاج في قسم العناية الحثيثة على مدار أربع وعشرين ساعة.

وأوضح في مقابلة مع قناة "رؤيا: أن شقيقته كانت تعاني من التهاب في منطقة "البطن"، وتبين بعد إجراء الفحوصات أن كليتها اليسرى لا تعمل، لكن الأطباء الذين أجروا العملية أزالوا الكلية اليمنى بدلا عن التالفة.

ولفت إلى أنه طلب من الطاقم الطبي محاولة إعادة الكلية التي أتلفت، لكن دون جدوى.