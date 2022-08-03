وزير الشؤون الاجتماعية يتوقع موعد صرف الدفعة القادمة من مخصصات الشؤون

تَوقَع وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني اليوم الأربعاء 3/8/2022 ، أن يتم صرف دفعة من مخصصات الشؤون الاجتماعية مطلع الشهر القادم، خاصةً أن اجراءات تحديث البيانات أصبحت جاهرة في الضفة، فيما لازالت قائمة في قطاع غزة وستنتهي الأسبوع القادم، موضحاً أنه سيتم تحويل الأسماء للاتحاد الأوروبي، حيث تحتاج لـ3 أسابيع لتدقيق البيانات.

وبين مجدلاني، خلال تصريحات لصوت فلسطين تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن جزء من مساعدات الاتحاد الأوروبي 2021 هي مخصصات للشؤون الاجتماعية، ومفترض أن يكون على دفعتين أولهما خلال الشهر الجاري، ولكن لم تدخل حسابات وزارة المالية حتى اللحظة، مبيناً أن الدفعة الثانية ستكون في آخر ديسمبر.

وقال مجدلاني:"إذا دخلت الدفعات فإنه سيتم تغطية 70% منها والحكومة ستغطي ما نسيته 30% بقيمة 137 مليون شيقل".

مساعدات للطلبة

وبشأن المساعدات التي ستقدمها الوزارة للمتفوقين من طلبة الثانوية العامة في الضفة وغزة، أوضح مجدلاني أن هناك 350 طالباً وطالبة نجحوا وجلهم فوق 90% ، مبيناً أن طلبة المحافظات الجنوبية حصلوا على نسب أعلى من المحافظات الشمالية .

وأوضح أن الوزارة تقوم باتصالات مع المؤسسات المحلية والدولية والاقليمية في فلسطين من أجل بحث الموضوع لتأمين دخول طلبة الأسر الفقيرة للجامعة ، مؤكداً انه سيتم الإعلان عن طبيعة المساعدات للطلبة للدخول في الجامعات خلال الايام القادمة وخاصة ان الوزارة لديها الاسماء ولكن ما سيتم الإعلان عنه هي الاجراءات .

أعلن وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني أمس الثلاثاء، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من الدعم المقدم لفئة الأيتام، اليوم الأربعاء الموافق 3/8/2022 عن طريق خدمة باي بال حيث سيتم صرف 5 مليون شيكل. ل 5544 يتيما من المحافظات الجنوبية.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية إطار لتعزيز التعاون في مجال تقديم الدعم لفئة الأيتام من ( عائلات وطلاب). في جميع محافظات الوطن بين وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية وافا الدولية مكتب فلسطين. ممثلة بمديرها العام محيسن عطاونة صباح الثلاثاء،في مقر الوزارة.

خلال التوقيع قال وزير التنمية د. أحمد مجدلاني ” أن الوزارة تعتمد في توفير خدماتها للأسر الفقيرة والأيتام .معاييراً متعددة أبرزها الاستحقاق، حيث تقدم الوزارة المساعدات النقدية والاغاثية ل 119 ألف أسرة في قطاع غزة . وطالب الوزير جمعية وافا بذل المزيد من الجهود لدعم ومساندة الأسر الفقيرة والمهمشة. لاستكمال تعليم أبنائهم ممن أنهو مرحلة الثانوية العامة للعام الجاري 2022. حيث لا تمتلك بعض العائلات القدرة على ذلك مما يحتم تضافر الجهود والتنسيق المشترك بين مختلف المؤسسات المحلية والدولية. لدعم هؤلاء الطلاب والذين بلغ عددهم في قطاع غزة 750 طالبة وطالب.