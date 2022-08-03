الذكرى الخامسة عشر لاستشهاد القائد رائد على أبو العدس

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بدمائهم الطاهرة، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

ميلاد فارس:

كان مخيم بلاطة بمحافظة نابلس على موعد مع فارسه رائد علي أبو العدس في 24 يناير 1979م، وسط عائلة كريمة من عوائل فلسطين التي هجرت من مدينة يافا المحتلة عام 1948م، مكونة من تسعة أبناء من الأشقاء والشقيقات.

تلقــى فارسنا رائــد تعليمــه حتــى الثالــث الإعــدادي ثــم التحــق بمعهــد وكالــة الغــوث ليتخــرج منــه بدبلــوم في مهنــة صناعــة الألمونيــوم.

في صفوف الجهاد

شارك في فعاليات انتفاضة الحجارة 1987م، من خلال رشق دوريات الاحتلال بالحجارة والزجاجات والحارقة.

مع مطلع انتفاضة الأقصى 2000م، انضم لحركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس، حيث قام بالعديد من عمليات صد الاجتياحات الصهيونية والاشتباك مع جنود الاحتلال على مدخل مخيم بلاطة.

تعرض للمطاردة منذ اجتياح إبريل 2002م لمدن الضفة المحتلة، وتمكنت قوات الاحتلال من اعتقاله والحكم عليه بالسجن لأربع سنوات.

شهيدٌ على طريق القدس:

في منتصف ليلة الثالث من أغسطس 2007م، حــاصرت قــوة صهيونيــة خاصــة أحد المنازل في البلدة القديمة، حيث حاصرته، وقامت بإطلاق النار تجاه الشهيد رائد الذي أصيب بعدة رصاصات في جميع أنحاء جسده، ومنعت قوات الاحتلال وصول سيارات الإسعاف لإنقاذ الشهيد ما أدى لاستشهاده.