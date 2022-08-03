17 قتيلاً في حادث سير مروع في سوهاج بمصر

لقي 17 شخصا مصرعهم بينما أصيب 4 آخرين بحادث تصادم بين سيارتين أحدهما ميكروباص والأخرى نصف نقل على الطريق الصحراوى الغربي؛ بجانب دائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج بمصر.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقي شرطة النجدة بمحافظة سوهاج بلاغا من خدمات تأمين الطرق بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة جهينة بمحافظة سوهاج ووجود عدة وفيات ومصابين.

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث، كما تم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين والوفيات، وكذلك الحماية المدنية لتأمين الطريق وإزالة أثار الحادث.

وبالانتقال والبحث تبين وجود حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج، حيث اختلت عجلة القيادة بيد أحد السائقين مما أدى لحدوث التصادم، وقد تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وجارٍ استكمال بياناتهم للتعرف عليهم، بينما نقلت الجثث إلى مشرحة مستشفى جهينة المركزي، وجارٍ التعرف عليهم من أوراقهم الثبوتية.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ رفع أثار الحادث وإعادة تسيير الطريق.