السيد نصر الله: الوقت ضيق وعلى ضوء الجواب سنتصرف وسنعطي ملف ترسيم الحدود قليلاً من الوقت

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، مساء اليوم الثلاثاء، الوقت ضيق وعلى ضوء الجواب سنتصرف وسنعطي ملف ترسيم الحدود قليلاً من الوقت لنرى إلى أين ستذهب الأمور.، وعلى الأميركيين أن ينتبهوا للعبة الوقت وموقف الدولة والمقاومة بموضوع الترسيم واحد.

وقال السيد نصر الله:" ما دام هناك مشروع أميركي وإسرائيلي فسنواجهه على كافة الصعد العسكرية والأمنية والثقافية والاجتماعية، موضحاً أن واشنطن بدأت في السنوات الأخيرة بعقوبات تحت عناوين مختلفة بهدف الضغط على لبنان.

وتابع :"العدو يخوض حرباً متنوعة وعلينا مواجته بطرق متنوعة، والحصار الاقتصادي هو حرب والصبر عليها هو جهاد وتسمى هذه المواجهة مواجهة جهادية.

وأوضح نصر الله، حرب تموز كانت أصعب حرب مرت علينا في ظل خذلان دولي وانقسام داخلي ولكن التجأنا إلى الله وهو الذي أنزل علينا نصره.

وبين أن "حزب الله" مستمر بمنهجية البحث عن حلول ليعبر لبنان هذه المرحلة ولن نسمح بالحرب الأهلية.

وأشار نصر الله إلى أن الفيول الإيراني سيصل إلى الموانىء اللبنانية وليس كالمازوت إلى بانياس في سوريا وكل هذا يبدأ من القرار الرسمي اللبناني.

