أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-8-2022، يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الذهب في مصر وهي من الموضوعات الهامة التي تهم شريحة كبيرة من الناس وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج، لذلك تشهد مواقع البحث عمليات بحث عالية عن الموضوع، ونتيجة للزيادة الكبيرة في عمليات البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك جوجل، قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، كتابة مقال بعنوان أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-8-2022، ولمعرفة الاسعار تابع المقال للنهاية، آملين أن ينال على إعجابكم.

ارتفاع أسعار الذهب في مصر

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات، صباح اليوم االأربعاء 3-8- 2022، وسط ضبابية بأسواق "النفيس" عالميا مع ترقب قرار التشديد النقدي.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيها.





أسعار كافة عيارت الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

صعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، ليصل إلى 1082 جنيها (57.02 دولار)، مقابل 1075 جنيها (56.73 دولار) في ختام تداولات أمس.

سعر جرام الذهب عيار 18

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر ليصعد إلى مستوى 811.40 جنيه (42.77 دولار)، مقابل 805.96 جنيه (42.63 دولار) عند إغلاق تداولات أمس.

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 631.08 جنيه (33.26 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 540.93 جنيه (28.51 دولار).

سعر الذهب عيار 21

صعد سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في مصر (الأكثر تداولاً بالأسواق) ليصل إلى 946.65 جنيه (49.90 دولار)، مقابل 940.29 جنيه (49.64 دولار) بنهاية تداولات أمس.





سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في مصر نحو 33646 جنيها (1773 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 7573 جنيها (399.17 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

وعالمياً، ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في حوالي شهر خلال تعاملات، أمس، مدعومة بتراجع الدولار بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية قد تؤثر على مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية.