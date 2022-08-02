أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 3-8- 2022، ويكثر البحث في هذه الأوقات عن أسعار الذهب في سوريا مقابل الليرة السورية، وهو موضوع يعد من الموضوعات الهامة للكثير من الناس وخاصة التجار والمستثمرين، حيث يبحث عنه الكثير من المتابعين بشكل دائم على محركات البحث، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" كتابة مقال بعنوان أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 3-8- 2022، ولمعرفة أسعار الذهب في سوريا تابع المقال حتى النهاية.

انخفض سعر الذهب في سوريا، اليوم الأربعاء 3-8- 2022، في مطلع التعاملات الصباحية في السوق السورية.





أسعار الذهب في سوريا

سعر الذهب عيار 24

انخفض سعر جرام الذهب من عيار 24 في سوريا اليوم، ليصل إلى 233 ألفاً و676 ليرة للشراء، مقابل 235 ألفاً و950 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 22

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 22 اليوم في سوريا إلى 214 ألفاً و21 ليرة للشراء، مقابل 216 ألفاً و104 ليرات للبيع.

سعر الذهب عيار 21

كما وصل سعر جرام الذهب من عيار 21 اليوم في السوق السورية إلى 204 آلاف و558 ليرة للشراء، مقابل 206 آلاف و548 ليرة للبيع.





أسعار الذهب في سوريا

سعر الذهب عيار 18 اليوم

من ناحية أخرى، وصل سعر جرام الذهب من عيار 18 في سوريا اليوم إلى 175 ألفاً و439 ليرة للشراء، و177 ألفاً و147 ليرة للبيع.

سعر الأونصة والليرة الذهب

وصل سعر أونصة الذهب اليوم في سوريا إلى 7 ملايين و279 ألفاً و632 ليرة للشراء، مقابل 7 ملايين و350 ألفاً و480 ليرة للبيع، كما وصل سعر الليرة الذهب اليوم في سوريا إلى مليون و637 ألفاً و917 ليرة للشراء، ومليون و653 ألفاً و858 ليرة للبيع.