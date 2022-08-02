ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 3-8- 2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:00 م
02 اغسطس 2022
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ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 3-8- 2022، ويبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الذهب في الأردن في هذه الأيام، حيث تهم شريجة كبيرة من الناس وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج، وازادات عمليات البحث عن الذهب في الفترة الأخيرة على محركات البحث حتى أصبحت ترينداً مشهوراً، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك جوجل الشهير، قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" كتابة مقالة بعنوان ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 3-8- 2022، ولمعرفة الأسعار نرجو منكم متابة المقال للنهاية.

ارتفاع اسعار الذهب في الأردن

ارتفعت أسعار الذهب في الأردن خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3-8- 2022، مع صعود الأسعار العالمية،  وسط تراجع الطلب.

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سعر الذهب اليوم في الأردن

جرام الذهب عيار 24

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن اليوم 40.71 دينار (56 دولارا)، بحسب منصة "jordan.gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولا بالأسواق) نحو 35.62 دينار (49 دولارا).

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن نحو 30.53 دينار (42 دولارا).

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الأردن، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 23.57 دينار (32.67 دولار).

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أسعار الذهب في الأردن

سعر الأوقية والجنيه الذهب في الأردن

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن 1266 دينارا (1768 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) 284.08 دينار (397.84 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالمياً

وعالمياً، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتنامي المخاوف من الركود الذي عوض تأثير ارتفاع طفيف في الدولار.

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