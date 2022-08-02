الاحتلال يتخذ إجراءات جديدة بشأن تحرك المركبات العالية في المناطق المحاذية لغزة

قرر جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022، اتخاذ إجراءات جديدة بشأن تحرك المركبات في المناطق القريبة من حدود قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "سيتم حظر تحرك المركبات العالية والمكونة من طابقين (الشاحنات والحافلات وما إلى ذلك) في المسارات القريبة من حدود قطاع غزة".

وكشفت قناة "كان" العبرية مساء اليوم الثلاثاء، عن صورة الوضع في مستوطنات غلاف غزة مع استمرار حالة التأهب الإسرائيلية خشية من رد بعد عملية اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي.

وذكرت قناة "كان"، أن "كيبوتس ناحال عوز قرب السياج الحدودي مغلق، ومئات المستوطنين لا يخرجون خوفًا من هجوم بصاروخ مضاد أو إطلاق نار من غزة".