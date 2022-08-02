بعد تهديدات سرايا القدس.. "لابيد" يتعرض للإحراج خلال جلسة التقييم الأمني بشأن الوضع في غزة

كشفت قناة "12" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022، أن رئيس حكومة الاحتلال يائير لابيد تعرض للإحراج الشديد، وذلك خلال التقييم الأمني الذي عقد اليوم لمناقشة الأوضاع على حدود قطاع غزة، في ظل تهديدات الجهاد الإسلامي وذراعها العسكري سرايا القدس، بعد اعتقال القيادي في الحركة الشيخ بسام السعدي في جنين شمال الضفة المحتلة أمس الاثنين.

وشارك "لابيد" في الجلسة عبر "الهاتف الآمن"، إلا إن الاتصال انقطع مرات عدة وغاب عنها وقتا طويلا، ولم يستمع إلى معظم ما تم مناقشته في ذلك الاجتماع.

وقالت مصادر عبرية: إن "لابيد" كان في ذلك الوقت في زيارة لسجن "عوفر" وأن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس هو من تولى رئاسة تلك الجلسة.

من جهتها، قالت قناة كان العبرية: جهود لمنع التصعيد، و"إسرائيل" على اتصال مع الوسطاء المصريين والقطريين حالياً.

وكانت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أعلنت مساء أمس الاثنين، حالة الاستنفار ورفع الجاهزية لدى مجاهديها، والوحدات القتالية العاملة.

وقالت السرايا -في بيان مقتضب-: "نعلن حالة الاستنفار ورفع الجاهزية، تلبيةً لنداء الواجب أمام العدوان الغادر الذي تعرض له القيادي الكبير الشيخ بسام السعدي وعائلته قبل قليل في جنين".

قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اقتحمت مخيم جنين الليلة الماضية واعتقلت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي وسط اشتباكات كبيرة بين مقاومين من كتيبة جنين وقوات الاحتلال، مما أدى لإصابته بعد الاعتداء عليه خلال اعتقاله بالأمس.

إصابة الشيخ بسام السعدي، أثارت حالة من الغضب وسط خشية على حياته وخاصة بعد تأكيد نجله عز الدين السعدي، أن والده مصاب ولا نعلم بطبيعة الإصابة حتى الآن وخلال الاعتقال قام الجنود بالاعتداء على كل من كان في البيت من أطفال ونساء".