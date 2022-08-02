الاعلام العبري يتحدث عن جهود مصرية وقطرية لمنع التصعيد الليلة

تحدثت العديد من وسائل الاعلام العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن وجود جهود مصرية وقطرية للتهدئة في أعقاب استنفار سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي.

وقالت قناة كان العبرية: جهود لمنع التصعيد، و"إسرائيل" على اتصال مع الوسطاء المصريين والقطريين حاليا، لكن دون إحراز تقدم، مضيفةً أن معبر "إيريز" أغلق اليوم، ودخول العمال غدا من غزة مرهون بالتطورات الأمنية".

القناة 12 العبرية:

وأضافت القناة العبرية:" أعلنت كلية "سابير" قرب سديروت أنه من الأربعاء حتى الجمعة لن يكون هناك نشاط في الكلية وستجري الدراسة عبر الإنترنت بسبب التوترات مع غزة".

ومن جانبها قالت القناة 12 العبرية: "إسرائيل" نقلت رسالة إلى حماس عبر وسطاء مفادها: "لسنا معنيين بالتصعيد - لكننا سنرد بقوة على أي محاولة لشن هجوم نحو إسرائيل"

ومن ناحيتها قالت قناة ريشت كان: "تمارس حماس ومصر ضغوطًا كبيرة على الجهاد الإسلامي لمنع التصعيد من غزة".

وأضافت القناة العبرية نقلاً عن مصدر في الجهاد الإسلامي - حسب زعمها :" أن الحركة تدرس ردًا محسوبًا كإطلاق صواريخ على مناطق مفتوحة كما ادعت".

كانت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أعلنت مساء أمس الاثنين، حالة الاستنفار ورفع الجاهزية لدى مجاهديها، والوحدات القتالية العاملة.

وقالت السرايا -في بيان مقتضب-: "نعلن حالة الاستنفار ورفع الجاهزية، تلبيةً لنداء الواجب أمام العدوان الغادر الذي تعرض له القيادي الكبير الشيخ بسام السعدي وعائلته قبل قليل في جنين".

واقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مخيم جنين الليلة الماضية، واعتقلت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي وسط اشتباكات كبيرة بين مقاومين من كتيبة جنين وقوات الاحتلال ، مما أدى لإصابته بعد الاعتداء عليه خلال اعتقاله بالأمس .

ويُشار إلى أن إصابة الشيخ بسام السعدي ، أثارت حالة من الغضب وسط خشية على حياته وخاصة بعد تأكيد نجله عز الدين السعدي، أن والده مصاب ولا نعلم بطبيعة الإصابة حتى الآن وخلال الاعتقال قام الجنود بالاعتداء على كل من كان في البيت من أطفال ونساء".