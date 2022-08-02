قراءة أمنية لعلمية جنين الفاشلة.. بقلم/ ياسر عرفات الخواجا

فشل العملية السرية والخاطفة للقوات الخاصة الصهيونية التى تمت على أطراف مخيم جنين بعد كشفها و خلال دقائق معدودة وسرعة وصول مقاتلى سرايا القدس الى المكان وإمطار هذه القوات بالرصاص والقنابل المصنعة يدويا ومحاصرتها فى المكان ما يقارب نصف ساعة كاملة واستنجادها بقوات كبيرة إضافية من أجل خروجها من المكان المحاصر من قبل كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس.

محاولة اظهار عملية إعتقال القائد السياسى بسام السعدى وصهره وكأنها عملية معقدة وانجاز عسكرى كبير للجيش فى محاولة لبناء انتصارات وهمية وخلق بروباغندا أمنية وعسكرية للإستهلاك الداخلى الإسرائيلي.

عجز الحكومة الإسرائيلية أمام تهديدات وإستنفار منظومات سرايا القدس العسكرية والأمنية ردا على عملية جنين من خلال إرسال صور للقيادى السعدى وهو داخل غرفة التحقيق للمخابرات المصرية فى إشارة للطمأنة واحتواء حالة الإستنفار التى ابدتها سرايا القدس فى غزة نصرة لمخيم جنين التى تمت بعد اعتقال القيادى السعدى مباشرة وهذا فشل آخر لنتيجة العملية.

سرايا القدس ومن خلال استنفار قواتها ردا على عملية جنين الفاشلة كرست من جديد معادلة وحدة الساحات دون الدخول فى معركة مع جيش الاحتلال. وهذا انتصار جديد يسجل لسرايا القدس.

مخيم جنين مرة أخرى يتبث انه خارج السيطرة والإحتواء وأن اسرائيل واجهزتها الامنية عاجزة على مواجهتها وإنهاء تشكيلاتها العسكرية وبالأخص منها سرايا القدس التى باتت تتمدد الى كل جغرافية الضفة الغربية.