3 وجبات تضمن لك نوماً هادئاً... فما هي؟

أكد العديد من الخبراء في مجال الصحة مؤخراً، أن الأطعمة التي يأكلها الإنسان تؤثر على نومه، وخاصة أن الأطعمة الغنية بالسكريات على سبيل المثال يمكن أن تبقيك متيقظاً لعدة ساعات.

وذكر موقع "ديلي ستار" البريطاني، مجموعة من النصائح التي تساعد في الحصول على نوم هادئ ومنها: الاستحمام بماء ساخن قبل النوم مباشرة، تعتيم الغرفة مع عدم مشاهدة التلفزيون أو شاشة الموبايل بكثرة، وأخيراً اختيار الوجبة الأنسب للتمتع بنوم هادئ.

وبدوره نصح خبير الصحة البريطاني ميخائيل موسلي، المتابعين، بتناول 3 أطعمة يمكن من أجل نوم هادئ وهي كما يلي:

1- المكسرات والبذور



تُعدّ المكسرات خياراً صحياً للوجبات الخفيفة التي يمكن أن تساعدك أيضاً على النوم، ومن المعروف أن المكسرات والبذور مثل الكتان والشيا مليئة بالمغنيسيوم، وهو عنصر غذائي حيوي يحتاجه الجسم، والذي يساعد عقولنا على الاسترخاء.

وبدلاً من الوجبات الخفيفة المعتادة، احتفظ ببعض المكسرات مثل الكاجو أو الفول السوداني غير المملح أو الجوز في متناول اليد لتناولها قبل النوم.

2- السمك

يُعدّ السلمون أحد أكثر الخيارات شعبية للأسماك الزيتية، ومن المعروف أن الأسماك الزيتية تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د، مما يعزز إنتاج "السيروتونين"، الهرمون الذي يجعلنا سعداء.

ويتحول "السيروتونين" لاحقاً إلى "الميلاتونين"، الهرمون الذي يساعدنا على النوم.

ويُشار إلى أن الأسماك مثل السلمون والماكريل والسردين والسلمون المرقط غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، ما يساعدك على النوم بشكل أفضل.

3- الخضروات

السبانخ: يتم إضافة السمسم إلى السبانخ المطبوخة للحصول على أقصى قدر من النوم ليلاً.

تزيد الخضروات الخضراء أيضًا من إنتاج الميلاتونين، لذلك في المرة القادمة التي تكون فيها في السوبر ماركت، اختر بعض البروكلي أو السبانخ أو اللفت لتنعم بنوم أكثر هدوءًا.