مواصفات ومميزات آيفون 14 الجديد... سعر ايفون 14 برو Max بالدولار في الإمارات والكويت، يبحث ملايين الناس، خاصة عشاق الآيفون عن أحدث إصدار لهذا الجهاز التي تطلقه شركة آبل الأمريكية، فالجميع ينتظر التعرف على مواصفات ومميزات هذا الجهاز العظيم على حسب خبراء التكنولوجيا حول العالم، لهذا يحرص محبو هذه الأجهزة الخلوية لبحث عن سعر ومواصفات جهاز شركة آبل الجديد، خاصة أن أجهزة آبل باتت محط اهتمام الملايين من الناس على المستوى المحلي والعربي والقاري.

سعر ايفون 14 برو Max بالدولار

ويهتم الملايين من الناس في البحث عن، مواصفات ومميزات آيفون 14 الجديد... سعر ايفون 14 برو Max بالدولار في الإمارات والكويت، لأنهم يواكبون أحدث الأجهزة التي تصدرها شركة آبل الأمريكية، فباتت أجهزها وجه الملايين من الناس حول العالم، لهذا يرفق لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر ايفون 14 برو Max بالدولار، إذ إنه من المتوقع أن يتراوح سعر iPhone 14 Pro Max بين 1100 دولار و 1400 دولار في الولايات المتحدة لذا فإن إصدار 256 جيجابايت هو 1099 دولارًا ونسخة 512 جيجابايت 1200 دولار والنسخة 1 تيرابايت 1400 دولار.

انتظر ينزل ايفون 14 على احر من الجمررر — LN, (@Nooomv1) July 27, 2022

متى بينزل ايفون 14 افف ماقدر اصبررر — ᴀᴍ (@mheirii__) July 31, 2022

مواصفات ايفون 14 برو ماكس

ويهتم الناس في هذه الأوقات في البحث عن، مواصفات ايفون 14 برو ماكس، لأنهم يواكبون كل الإصدارات الحديثة التي تطلقها شركة آبل الأمريكية من هذه الأجهزة الحديثة، والتي نالت اهتمام وثقة مئات الملايين حول العالم، وهو ما دفع هذه الشركة لإصدار المزيد من الإصدارات بمواصفات أحدث، ونيل ثقة جمهورها ومتابعيها حول العام، ونرفق لكم أهم مواصفات ايفون 14 برو ماكس.

آخر صورة مسربة لنماذج أيفون 14 تؤكد عدم وجود إصدار ميني وبيكون فيه حجمين فقط 6.1 انش و 6.7 انش للعادي والبرو 📱📱



يعني اللي كان ياخذ البرو ماكس عشان حجم الشاشة والبطارية ومايحتاج الكاميرا بيكون العادي الماكس خيار مناسب جدا 👍 #iPhone14#تقنية pic.twitter.com/QqmiWqa8TI — عبدالله الغفيص (@A_Gafes) April 20, 2022

الجسم iphone 14 pro max ياتي مصنوع من الزجاج من الخلف مع فريم من الالمونيوم.

معيار مقاومة الماء والغبار معيار IP68

الوزن 226 جم

السماكة 7.4 ملم

شرائح الاتصال – شريحة اتصال واحدة من نوع نانو سيم تدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس – شريحة الكترونية من نوع eSIM مثل iPhone SE 2020

نظام التشغيل الهاتف iphone 14 pro max ياتي بنظام تشغيل iOS 16

مقاس الشاشة 6.7 انش

الشاشة ايفون 14 برو ماكس شاشة من نوع Color OLED screen بدقة QHD+ مع كثافة بيكسلات 460 بيكسل في كل انش مع الابعاد 19:5:9 مع تردد 120 هيرتز

تزداد الاختلافات المتوقعة بين طرازات آيفون

14 الأساسية والبرو، حيث أكد تقرير جديد اليوم أن شاشات ProMotion لن تقتصر فقط على طرازات البرو، ولكن حتى وحدات البكسل نفسها ستكون ذات جودة أعلى في الطرازات من نسخ البرو. #تقنية pic.twitter.com/VS0DspUFJs — فيصل السيف (@falsaif) August 1, 2022

🗞️تقرير/

على الرغم من أن هواتف ايفون 14 "العادية" ستعمل بمعالج قديم "A15 Bionic" الا انها ستتميز عن هواتف ايفون 13 بمودم جديد، تصميم داخلي جديد...إلخ يعني راح تفرق عن هواتف ايفون 13.

أما هواتف ايفون 14 فئة البرو ستعمل بمعالج A16 😍🔥#تقنية #آبل pic.twitter.com/Uw6ccGy1yU — صالح النمر 📱 (@xk_sal7) August 2, 2022

سعر ومواصفات ومميزات آيفون 14.. متى ينزل آيفون 14

مواصفات ومميزات آيفون 14 الجديد... سعر ايفون 14 برو Max بالدولار في الإمارات والكويت، الملايين من الناس يبحث عن هذا المواصفات لذلك الجهاز الذي ينتظر إصداره الملايين من الناس، فباتوا يبحثون عن، سعر ومواصفات ومميزات آيفون 14.. متى ينزل آيفون 14، لا تتوقف شكة آبل الأمريكية عن تطوير إصدارات الأجهزة الخلوية لديها، إذ إنها على وشك إصدار جهاز آيفون 14، والذي يبحث الناس عن مواصفاته، كونهم في كل نسخة ينبهرون بالمواصفات التي يمتلكها جاز الآيفون، كونه غزا الأسواق العالمية والعربية وأثبت جدارته بين الشركات المصنعة للهواتف الذكية، فبات معظم الناس تقتني جهاز الآيفون لمواصفاته الخيالية، لهذا ينتظرون إصدار هذا الجهاز الجديد الذي من المتوقع أن يبهر عشاق التكنولوجيا على مستوى العالم.