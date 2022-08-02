تباين أسعار العملات الرقمية اليوم، ويبحث الكثير من المتابعين حول العالم عن أسعار العملات الرقمية وخاصة عملية البيتكوين الشهيرة التي يستثمر فيها الكثير من الأشخاص، وقد زاد في الفترة الأخيرة التعامل بهذه العملات الرقمية من قبل الكثير من الناس وهو ما زاد من شهرتها حول العالم، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" كتابة مقال بعنوان تباين أسعار العملات الرقمية اليوم، ولمعرفة الأسعار تابع المقال حتى نهايتها.

أسعار العملات الرقمية

تباينت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء 2 -8-2022، وسط محاولات من عملة بيتكوين للصعود خلال جلسة التداول في قفز سعر بولكادوت.





سعر بيتكوين في الأسواق اليوم

تراجع سعر بيتكوين (Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، اليوم الثلاثاء 2 أغسطس/آب بنسبة 0.46% لتصل إلى 22744.31 دولار، كما هبطت القيمة السوقية للعملة الرقمية المشفرة الأكثر شعبية في العالم لتصل إلى 446.23 مليار دولار.

وكان سعر عملة بيتكوين قد سجل أعلى مستوى له عند 69 ألف دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

أسعار باقي العملات المشفرة اليوم

سعر عملة إيثريوم

انخفض سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH وشهد تغيرا طفيفا بلغ 0.71% مسجلًا 1575.51 دولار.

سعر بينانس كوين

وتراجع سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 0.64% ليبلغ 276.98 دولار.

سعر عملة الريبل

وهبط سعر عملة الريبل XRP بنسبة 0.30% ليسجل 0.3692 دولار.

سعر عملة كاردانو

وانخفض سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 0.71% إلى 0.4907 دولار.

سعر بولكادوت

وقفز سعر بولكادوت Polkadot بنحو 0.24% ليصل إلى 7.79 دولار.

سعر دوجكوين

وخسر سعر دوجكوين DOGE/USD نحو 0.15% ليصل إلى مستويات 0.06623 دولار.

ويُشار إلى أنه تعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.