يوفنتوس يخطط للتعاقد مع اللاعب ميرتينز

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن يوفنتوس الإيطالي يستهدف ضم لاعب سابق في صفوف نابولي في صفقة مجانية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُشار إلى أنه بات اللاعب البلجيكي، درايس ميرتينز، من دون فريق بعد انتهاء عقده مع نابولي، وهو يرفض كل عروض التجديد.

وقالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية:" إن يوفنتوس يخطط للتعاقد مع ميرتينز من خلال صفقة مجانية، من أجل تدعيم هجومه".

ويعاني يوفنتوس هجوميًا بشدة من قلة اللاعبين المتاحين، بسبب رحيل باولو ديبالا وألفارو موراتا وفيدريكو برنارديسكي، بالإضافة إلى إصابة فيدريكو كييزا وكايو جورج.

وأضافت الصحيفة الإيطالية:" توجد خيارات أخرى في ميركاتو يوفنتوس، مثل لويس موريل (أتالانتا) وأنتوني مارسيال (مانشستر يونايتد) وفيليب كوستيتش (آينتراخت فرانكفورت)".

وتابعت:" أن ميرتينز لن يرفض فكرة اللعب مع يوفنتوس، لأن الأخير سيسمح له بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا ويمنحه راتبًا كبيرًا (5 ملايين يورو سنويًا)".