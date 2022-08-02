الزلزولي في طريقه لمغادرة برشلونة

أفادت صحف أجنبية، بأن اللاعب المغربي، عبد الصمد الزلزولي، في طريقه للرحيل عن صفوف برشلونة الإسباني خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية:" إن الزلزولي يعلم أنه لن يلعب مع برشلونة في الموسم الجديد، بعدما أبرم الفريق صفقات قوية في خط الهجوم".

وأضافت الصحيفة:" أن ريال بيتيس يرغب في ضم الزلزولي بشكل نهائي، لكن البارسا يرغب في إعارته فقط إلى فريق يضمن له المشاركة في المباريات خلال الموسم الجديد".

وتابعت:" أن مدربي برشلونة ليس لديهم أدنى شك بأن الزلزولي سيكون لاعبا مهما في المستقبل، لذلك لا يرغب الفريق في بيعه".

ويُشار إلى أن فرق جيرونا وإلتشي وخيتافي تريد أيضا الاستفادة من خدمات اللاعب المغربي، وسيعود القرار في النهاية إلى الزلزولي.

جدير ذكره أنه يعمل السكرتير الفني السابق لبرشلونة، رامون بلانيس، الآن في خيتافي حيث أنه هو من ضم الزلزولي إلى صفوف الفريق الكاتالوني.