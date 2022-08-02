"التنمية برام الله" تعلن صرف الدفعة الأولى لفئة الأيتام غداً الأربعاء

أعلن وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من الدعم المقدم لفئة الأيتام غداً الأربعاء، عن طريق خدمة "بال بي"، حيث سيتم صرف 5 مليون شيقل لـ 5544 يتيما من المحافظات الجنوبية.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية إطار لتعزيز التعاون في مجال تقديم الدعم لفئة الأيتام من (عائلات وطلاب) في جميع محافظات الوطن بين وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية "وافا" الدولية مكتب فلسطين ممثلة بمديرها العام محيسن عطاونة في مقر الوزراة.

وقال مجدلاني "إن الوزارة تعتمد في توفير خدماتها للأسر الفقيرة والأيتام معايير متعددة أبرزها الاستحقاق، حيث تقدم المساعدات النقدية والاغاثية لـ 119 ألف أسرة في قطاع غزة".

وطالب "وافا" ببذل المزيد من الجهود لدعم ومساندة الأسر الفقيرة والمهمشة لاستكمال تعليم أبنائهم ممن أنهوا مرحلة الثانوية العامة للعام الجاري 2022، حيث لا تمتلك بعض العائلات القدرة على ذلك مما يحتم تضافر الجهود والتنسيق المشترك بين مختلف المؤسسات المحلية والدولية لدعم هؤلاء الطلاب والذين بلغ عددهم في قطاع غزة 750 طالبا وطالبة.

بدوره، أكد عطاونة أن الشراكة بين الجانبين أصيلة ومستمرة للمساهمة في تنمية وبناء وتعزيز قدرات المؤسسات والجمعيات الأهلية، وبناء قدرات الشباب والعاطلين عن العمل، وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي للفقراء.