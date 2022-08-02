تحديد نسبة وموعد صرف رواتب حكومة غزة شهر 7-موعد صرف رواتب حكومة غزة شهر 7، يتسائل الكثيرين من موظفي حكومة غزة، عن موعد صرف رواتبهم وكذلك النسبة المتوقعة التي سيكون عليها الراتب، خاصة بعد إعلان رئيس العمل الحكومي في غزة عصام الدعليس على وجود أزمة مالية بدى الحكومة في قطاع غزة ممكن أن تؤثر على نسبة صرف الرواتب لهذا الشهر 7 2022، لذلك وضعنا لكم في فريق العمل بـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن الموعد المتوقع لصرف رواتب موظفي حكومة غزة، والنسبة المتوقعة لصرف رواتب موظفي حكومة غزة عن شهر 7 2022، خاصة بعدما صرح عوني الباشا وكيل وزارة المالية بحكومة غزة 23/7/2022، أن حكومة غزة تعاني من أزمة مالية، وأن هناك ديون للبنوك وتحاول الحكومة تجاوز الأزمة .

موعد صرف رواتب حكومة غزة شهر 7

وقال عوني الباشا وكيل وزارة المالية بحكومة غزة 23/7/2022، أن حكومة غزة تعاني من أزمة مالية، وأن هناك ديون للبنوك وتحاول الحكومة تجاوز الأزمة .

وبين الباشا خلال تصريحات لصوت القدس وتابعتها "وكالة فلسطين اليوم"، لا يمكن الحديث عن عدم وجود رواتب للشهر القادم ولكن ما يتم الحديث عنه قد يكون بشأن نسبة الرواتب ، نتيجة لإنخفاض الايرادات .

وبين الباشا، ان سبب الأزمة المالية التي تعاني الحكومة بسبب تحمل الحكومة لعدد من الارتفاعات على الأسعار في عدد من السلع وخاصة الوقود التي تكلفت الحكومة بتحملها دون أن تحمل المواطن أي زيادات ، مما أدى لتراكم الازمة المالية .

وكانت وزارة المالية في قطاع غزة أعلنت موعد صرف رواتب الموظفين عن شهر يونيو في الرابع من يوليو بنسبة 60% وبحد ادنى 1800 شيقل.

وأشارت الوزارة إلى أنها اضطرت للاستدانة من البنوك المحلية من أجل الوفاء بصرف الراتب بموعده المحدد, في ظل الظروف الصعبة الحالية.

موعد صرف رواتب حكومة غزة لهذ الشهر

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، اليوم الأربعاء 27/7/2022، إن الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة في غزة، جاءت بفعل التدخلات المباشرة التي قامت بها الحكومة على بعض السلع الأساسية وتحديداً المحروقات التي تشكل رافداً رئيسياً لخزينة المالية في غزة.

وأضاف معروف في حديثه لصحيفة "العربي الجديد"، أن كوب السولار (الكوب يعادل ألف لتر) كان يصل إلى غزة بحدود 820 دولاراً أميركياً، فيما أصبح حالياً السعر يصل إلى 1530 دولاراً، ما يعني أن حجم الزيادة في الأسعار بلغ نسبة 100%، في الوقت الذي كانت فيه الزيادة في السوق المحلي لا تتجاوز 13% إلى 14% حيث تحملت المالية فرق السعر.

ووفق رئيس المكتب الإعلامي الحكومي فإن فاقد الإيرادات في ملف المحروقات وصل إلى 17 ملايين شيكل شهرياً وهو دعم مباشر قدمته الحكومة لصالح المواطن في ملف المحروقات، وهو ما دفع المالية خلال الشهور الثلاثة للاستدانة من البنوك لسد العجز الحاصل.

ويشير إلى أن الحكومة وصلت إلى مرحلة يستحيل معها صرف نسبة الدفعة المالية كما كانت خلال الشهور الماضية بنسبة 60%، وهو ما سيضطرها للانتظار حتى نهاية الشهر الجاري لتحديد النسبة التي تصرفها بأقل ضرر للموظف الذي يقدم الخدمة للمواطن.

موعد ونسبة صرف رواتب غزة شهر 7

وبحسب معروف فإن الحكومة اتبعت خطة تقشف كاملة تطاول كامل النفقات الحكومية وأوجه الصرف المختلفة لتجاوز هذه الأزمة والتعافي منها بشكل سريع، في ظل اعتمادها بشكل أساسي في إيراداتها على التبادل التجاري مع مصر وما تحصله من جمارك.

وترفض نقابة الموظفين العمومين في غزة أي حديث عن تقليص نسبة رواتب الموظفين في ظل المطالبات المستمرة بصرف رواتب كاملة وجدولة المستحقات المتراكمة لصالح الآلاف من الموظفين منذ 9 سنوات.

وعاد الحديث عن الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، " إلى الواجهة من جديد بعد فترة من الاستقرار التي عاشها موظفوها الذين يتلقون 60% من رواتبهم شهرياً.

موعد صرف رواتب حكومة غزة

ومنذ عام 2013 لم يحصل موظفو الحكومة في غزة على رواتب كاملة نتيجة لظروف الحصار الإسرائيلي.

وتستند الحكومة منذ عام 2017 وحتى الآن إلى بوابة صلاح الدين التجارية مع مصر في تغطية نفقاتها المالية، في ظل جباية السلطة الفلسطينية للضرائب على البضائع الواردة للقطاع عبر معبر كرم أبو سالم مع الاحتلال مع وجود زيادات جمركية تُدفع لمالية غزة من هذه البضائع.

ويبلغ عدد الموظفين المحسوبين على الحكومة نحو 50 ألف موظف يعملون في الشقين المدني والعسكري، ويقدمون خدمات لأكثر من 2.2 مليون نسمة في القطاع الذي لا تزيد مساحته على 365 كيلو متراً مربعاً.

موعد رواتب غزة شهر 7

ووفق مصادر مقربة من وزارة المالية في قطاع غزة، فقد رجحت أن تكون نسبة صرف الرواتب لهذا الشهر 7 2022، كما نسبة صرف الرواتب عن الشهر الماضي 6، مع إيقاف كافة موازنات العمل.

وبينت المصادر أن الإبقاء على صرف نفس نسبة الشهر الماضي جاءت بناء على كتاب قدم من قبل عصام الدعليس رئيس لجنة العمل الحكومي في قطاع غزة إلى وزارة المالية في غزة طالب فيها المالية بصرف نفس نسبة الشهر الماضي مع إيقاف كافة موازنات العمل لهذا الشهر.

ويبلغ عدد موظفي حكومة غزة قرابة الـ 40 ألف موظف.

موعد صرف رواتب حكومة غزة لهذ الشهر 7

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف اليوم الأحد 24/7/2022 : "إنه لا يوجد قرار واضح فيما يخص طبيعة التعامل مع دفعة الراتب والحكومة تجتهد لاتخاذ القرار الأنسب والأقل ضرراً وتأثيراً على الموظفين".

وبين خلال تصريحات لصوت الأقصى أن الحكومة مع بداية أزمة الغلاء العالمي اضطرت كنتيجة طبيعية لتحمل فروق السعر على المحروقات وعدم تحميلها على المواطن ، موضحاً أن هناك إجراءات قامت بها وزارة المالية للحد من قيمة النفقات كمحاولة للخروج من الأزمة الطارئة، ونأمل ألا تطول هذه الأزمة ونتعافى سريعا من تبعاتها.

وتابع :متوقع مع بداية الشهر القادم أن تشهد أسعار المحروقات انخفاضاً والذي سينعكس على قدرة سلطة الطاقة بالتدخل والتعامل وفق الاتفاق السابق لضبط أسعار كهرباء المولدات بالحد المقبول للمواطن.