الكويت: مرسوم أميري بحل مجلس الأمة

قالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، اليوم الثلاثاء " إن مرسوما أميرا صدر بحل مجلس الأمة الكويتي".

ويأتي المرسوم بعد تأدية الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، اليمين الدستورية، أمام ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

ووفق صحيفة "الأنباء" الكويتية، "يؤدي رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وأعضاء الحكومة الجديدة، الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام القيادة السياسية".

وقال ولي عهد الكويت: «هذه المرحلة الهامة تتطلب مضاعفة الجهود والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد لتسريع عملية التنمية والبناء في البلاد».

وطالب الحكومة الجديدة بالعمل على تحقيق الطموحات التي يتطلع إليها الجميع وتجسيد احترام الدستور والقانون والأنظمة والعمل على حل مشكلات المواطنين التي يواجهونها في الوزارات والدوائر الحكومية.

يذكر أن هذه الحكومة هي الأولى للشيخ الصباح، "ومن أبرز أعمالها الإشراف على تنظيم العملية الانتخابية"، وفق الصحيفة.