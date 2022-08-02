تشكيل الأهلي المتوقع امام فاركو - بث مباشر أون تايم سبورت ONTIME SPORTS مباراة الأهلي اليوم، يواجه الأهلي المصري في الجولة المقبلة من الدوري المصري نظيره فاركو وعينه على تحقيق ومواصلة طريق الانتصارات والفوز للابقاء على أمل الاقتراب أكثر من لقب الدوري المصري 2022، لذلك تجد كافة مباريات الأهلي المصري تحظى باهتمام كبير وواسع من قبل عشاق الجمهور الأحمر العملاق المصري، لذلك وحرصاً من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" وضمن متابعتها الدائمة لعمليات البحث التي تجرى بشكل شبه دائم على محركات البحث قوقل وغيرها خصصت لكم عشاق الدروي المصري وخاصة جمهور الأهلي وفاركو، هذه المقالة للحديث عن التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وفاركو غداً الأربعاء.

تشكيل الأهلي المتوقع امام فاركو

وتنطلق المباراة بين الفريقين في تمام التاسعة مساء غد الأربعاء الموافق 3 من أغسطس الجاري، على استاد السلام.

ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز خلال مواجهة فاركو، حتى يصالح جمهوره الغاضب بسبب النتائج السيئة التي بات يحققها الفريق في الفترة الأخيرة، وكان آخرها السقوط في فخ التعادل امام فريق المقاولون العرب في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت الماضي.

أما فريق فاركو، فيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي والاستمرار في تقديم عروضه المميزة حتى الآن في المسابقة.

تشكيل الأهلي اليوم

ويعاني المارد الأحمر من كثرة الغيابات التي ضربت صفوفه،حيث يغيب عن مباراة الغد كل من حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمد شريف، محمد عبد المنعم، أحمد عبد القادر، عمرو السولية، أكرم توفيق، عمار حمدي، أحمد نبيل كوكا، صلاح محسن، بيرسي تاو.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام فاركو

ومن المتوقع أن يدخل ريكاردو سواريس المدير الفني للفريق الأحمر، مباراة الغد بتشكيل مكون من العناصر التالية:

في حراسة المرمى محمد الشناوي.

في الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.

في الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

في الهجوم: لويس ميكيسوني، حسام حسن.

📸| لقطات من تدريب فريقنا اليوم استعدادًا لمواجهة فاركو في الدوري 🦅✌️

🔴| #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/BFoXKNQMSh — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 1, 2022

تشكيل الأهلي المتوقع أمام فاركو اليوم في الدوري

وفي مقالنا تشكيل الأهلي المتوقع امام فاركو - بث مباشر أون تايم سبورت ONTIME SPORTS مباراة الأهلي اليوم، يحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، جمعهما من الفوز في 16 مباراة، تعادل في 7 مواجهات أمام كل من سيراميكا كليوباترا، البنك الأهلي، طلائع الجيش، فيوتشر، الجونة، الزمالك، المقاولون العرب.

في حراسة المرمى محمد الشناوي.

في الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.

في الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

في الهجوم: لويس ميكيسوني، حسام حسن.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك وبيراميدز عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز والتي ستقام على استاد السلام

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي اليوم الأربعاء

القمر التردد FEC/SR الجودة

سات 12303 (H) 27500 – 5/6 SD-HD

سات 10796 (V) 27500 – 5/6 SD-HD

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو اليوم

وتنقل قناة أون تايم سبورتس ONTIME SPORTS الأهلي وفاركو اليوم الأربعاء فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية، ويدخل فريق الأهلي المباراة وعينه على تحقيق الفوز ومواصلة طريقة وسلسلة الانتصارات التي حققها الفريق في الدوري الحالي 2022، وفي محاولة جديدة للمدرب لإثبات نفسه على أحقية قيادة الفريق الأهلي ومواصلة تحقيق معه الانتصارات، ولمشاهدة مباراة الأهلي وفاركو مساء اليوم من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــا

تعرف على تفاصيل جلسة ريكاردو سواريش مع لاعبي الأهلي قبل مباراة فاركو بالدوري #أخبار_ONTime pic.twitter.com/KAwn8b1yT5 — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 2, 2022

معلق مباراة الأهلي وفاركو

يمكنكم مشاهدة مباراة النادي الأهلي ضد نظيره فاركو، عبر شاشة قناة أون تايم سبورت 1، على أن يقوم بأداء التعليق والوصف الصوتي على مجريات تلك المباراة المثيرة، المعلق الرياضي الشهير أيمن الكاشف.

تشكيل فاركو المتوقع لمواجهة الأهلي في الدوري المصري

ويحين موعد مباراة الأهلي مع فاركو، في الجولة الـ28 من عمر الدوري المصري الممتاز 2021/2022 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، من يوم غدًا الثلاثاء الموافق 2 من أغسطس الجاري 2022 على ملعب "الأهلي we السلام" في القاهرة.

موعد مباراة فاركو ضد الأهلي

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 55 نقطة من خوض 26 مباراة استطاع تحقيق الفوز في 16 مباراة والتعادل في 7 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات.

بينما على الجانب الآخر يتواجد فريق فاركو في المركز الثامن برصيد 35 مباراة جمعهم من خوض 27 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات وخسر مثلهما، وحسم التعادل 11 مباراة.

يستضيف النادي الأهلي نظيره نادي فاركو على استاد "الأهلي وي السلام"، في مباراة تجمع الفريقين في ختام الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز 2022.

تعادل الأهلي في مباراته الأخيرة مع المقاولون العرب (0-0)، والتي كانت مؤجلة من الجولة 21، فبقي في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، واتسع الفارق بينه وبين الزمالك المتصدر إلى 11 نقطة بعد فوز الأبيض على بيراميدز (3-0) يوم الإثنين 1 أغسطس/ آب.

على الجانب الآخر، يقدم نادي فاركو عروضا لافتة بالفعل في باكورة مواسمه ببطولة الدوري المصري الممتاز، وحاليا، يحتل الفريق المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، بفارق 7 نقاط كاملة عن منطقة الهبوط.

المدير التنفيذي للأهلي يؤكد على الإعتزاز بالتعاون مع الشركة المتحدة ودورها الوطني في خدمة الرياضة المصرية pic.twitter.com/fDaKSMz6Ci — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 28, 2022

تشكيل فاركوالمتوقع ضد الأهلي

لا يفضل مدرب فاركو، البرتغالي نونو ألميدا، تغيير طريقته كثيرًا، ومن المُتوقع أن يعتمد على التشكيل التالي في مباراة الأهلي وفاركو..

تشكيل فاركو أمام الأهلي: 4-4-2

محمد صبحي

جابر كامل - رامي صبري - عبد الله بكري - جيفرسون إنكادا

أحمد البحراوي - محمود حمادة - شكري نجيب - كينغسلي سوكاري

علي بهيج - وليد علي فرج

تشكيل فاركو أمام الأهلي في الدوري

يغيب عدد كبير من اللاعبين عن قائمة الأهلي أمام فاركو لأسبابٍ مختفلة، تنوعت بين الإصابة والإيقاف والرحيل وعدم الجاهزية.

إصابات الأهلي هي السبب الأبرز للغيابات، حيث يفتقد المارد الأحمر خدمات لاعبين كثر، أغلبهم للإصابة، وهم: عمرو السولية وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وأحمد نبيل "كوكا" ومحمد عبد المنعم وصلاح محسن وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وعمار حمدي.

كما يغيب حمدي فتحي وكريم فؤاد للإيقاف، وبيرسي تاو وأكرم توفيق لعدم الجاهزية، وأخيرًا بدر بانون الذي رحل لنادي قطر.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة فاركو اليوم

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو

قنوات "أون تايم سبورتس" هي الناقل الفضائي الحصري للدوري المصري الممتاز وجميع المسابقات في بلاد المحروسة، كما تُذاع عليها مباريات منتخب مصر الودية وبعض الرسميات.

وستكون القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الجولة 28 من الدوري المصري هي الأولى في الشبكة الفضائية "ONTime Sports 1".