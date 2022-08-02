عشرات الإصابات بقمع الاحتلال لمسيرة مناهضة للاستيطان في بيت دجن

أصيب عشرات المواطنين، اليوم الثلاثاء، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة منددة بالاستيطان في بلدة بيت دجن شرق نابلس.

وقمعت قوات الاحتلال المتظاهرين في المسيرة المناهضة للاستيطان، واستهدفتهم بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام.

وأفاد الهلال الأحمر أن 22 مواطنًا أصيب برصاص الاحتلال المطاطي، و75 أصيبوا بالاختناق بالغاز السام.

وكانت لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس دعت للمشاركة في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان ومصادرة الأراضي.

وتشهد قرية بيت دجن مواجهات مع قوات الاحتلال في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها، منذ عدة أشهر.

وشهدت الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر يوليو/تموز المنصرم، تصاعدًا في عمليات المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، ومزيدًا من حالة الاشتباك الميداني.

وتنوعت أعمال المقاومة بين الاشتباكات المسلحة خاصة في نابلس وجنين، والفعل الشعبي المقاوم، وأضحت المواجهات والعمليات العسكرية حاضرة بشكل يومي، وفي مختلف مدن الضفة وقراها.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" خلال يوليو/تموز المنصرم (588) عملاً مقاوماً، أدت إلى جرح وإصابة (18) إسرائيلياً.

وحسب التقرير، واصل الشباب الثائر فعاليات المقاومة الشعبية وتصديهم لاعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، حيث شهدت الضفة والقدس (180) عملية إلقاء حجارة، و(76) مقاومة اعتداء مستوطنين، و(28) مظاهرة ومسيرة شعبية، و(220) مواجهة بأشكال متعددة.