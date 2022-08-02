"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين ليوم غدٍ الأربعاء

🚧 آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء (3 أغسطس):

🔸 المتأخرون من الكشف السابق + الحافلة الأولى حتى الرقم (100) من كشف (2022/29)هنــــــــــا

🔸 الحافلة الرابعة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/29)هنـــــــــــــا

🔻 التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

🔹 ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

⛔️ لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

🔹 إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

🔹 تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

🔹 إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

⭕ للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط:

‏https://eservice.moi.gov.ps/



الهيئة العامة للمعابر والحدود

وزارة الداخلية والأمن الوطني

الثلاثاء 2 أغسطس 2022