الاحتلال يقرر الإبقاء على حالة التأهب على حدود غزة

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، ظهر اليوم الثلاثاء " إن القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال قررت الإبقاء على حالة التأهب والاستعداد على حدود قطاع غزة".

وقالت القناة 12 العبرية :" أنهت القيادة الجنوبية لـ -جيش العدو- تقييما للوضع، وتقرر الحفاظ على الوضع الراهن من حيث التعليمات للمستوطنين والجيش بالتأهب والاستعداد لأي تطور مع غزة".

وقرر جيش الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الثلاثاء 2/8/2022 ، إغلاق الطرق والمحاور على طول المنطقة القريبة من حدود قطاع غزة، بالإضافة إلى إغلاق شاطئ زكيم، ووقف حركة القطارات بين عسقلان وسديروت وإغلاق معبر إيرز أمام حركة العمال وكرم ابو سالم.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قرار الإغلاق جاء بعد تقييم الوضع بسبب مخاوف من نيران القناصة والصواريخ المضادة من غزة، بعد اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة الشيخ بسام السعدي في جنين بالضفة المحتلة وتهديدات سرايا القدس.

وكانت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أعلنت مساء أمس الاثنين، حالة الاستنفار ورفع الجاهزية لدى مجاهديها، والوحدات القتالية العاملة.

وقالت السرايا -في بيان مقتضب-: "نعلن حالة الاستنفار ورفع الجاهزية، تلبيةً لنداء الواجب أمام العدوان الغادر الذي تعرض له القيادي الكبير الشيخ بسام السعدي وعائلته قبل قليل في جنين".

وكانت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اقتحمت مخيم جنين واعتقلت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي وسط اشتباكات كبيرة بين مقاومين من كتيبة جنين وقوات الاحتلال ، مما أدى لإصابته بعد الاعتداء عليه خلال اعتقاله بالأمس .

إصابة الشيخ بسام السعدي ، أثارت حالة من الغضب وسط خشية على حياته وخاصة بعد تأكيد نجله عز الدين السعدي، أن والده مصاب ولا نعلم بطبيعة الإصابة حتى الان وخلال الاعتقال قام الجنود بالاعتداء على كل من كان في البيت من أطفال ونساء".

وأضاف : "قمنا بنقل الوالدة للمستشفى بعد الاعتداء عليها من قبل الجنود، إلى جانب اعتقال زوج أختي أشرف الجذع ولا نعلم أعلم حتى الآن لأي جهة تم اقتيادهم".