الجهاد تشيَّع شهيدها الكفريني في جنين

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا وقادة ومجاهدي حركة الجهاد الإسلامي في مخيم جنين ظهر اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد المجاهد ضرار صالح الكفريني (17 عامًا) الذي ارتقى أثناء تصديه لاقتحام قوات الاحتلال للمخيم الليلة الماضية.

وشارك مقاومو كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس في تشييع جثمان الشعيد المجاهد الكفريني، والذي يعتبر أحد مجاهدي الإرباك الليلي في الكتيبة التي نعته في بيان لها.

وندد المشيعون والمشاركون بجريمة الاغتيال التي أدت لارتقاء المجاهد الكفريني، وعلت الهتافات والتكبيرات المطالبة بالرد والثأر على جريمة الاحتلال البشعة.

وقد زفت حركة الجهاد الإسلامي شهيدها البطل ضرار أحد مجاهدي الرباط والإرباك الليلي في مخيم جنين الذي التحق بقافلة المجد والشهادة التي ترفع لواءها جنين ومخيمها، مؤكدة على استمرار خط الجهاد والمقاومة، دفاعاً عن أهلنا وشعبنا ومقدساتنا حتى نيل حريتنا وكرامتنا.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية مخيم جنين بعشرات الآليات العسكرية، واعتقلت الشيخ بسام السعدي أحد أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربيةـ كما أسفرت العملية عن ارتقاء الشهيد المجاهد ضرار الكفريني وإصابة آخر قبل أن تنسحب من المخيم.