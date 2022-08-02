هيئة الاسرى: خمسة اسرى من قطاع غزة يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

أفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية بان خمسة اسرى من قطاع غزة يدخلون اليوم اعواما جديدة في سجون الاحتلال .

وذكر الأستاذ حسن قنيطة رئيس لجنة ادارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية ان الاسير "مالك احمد سالم حلس" من سكان غزة- الشجاعية

ومواليد عام 1988 يدخل اليوم عامه الخامس عشر في الاسر من مدة حكمه البالغة 20 سنة حيث اعتقل بتاريخ 2008/08/02 وهو متزوج ولديه ولدين ويعتبر الاسير مالك من نشطاء الجناح العسكري بكتائب شهداء الأقصى واحد نشطاء الحركه الأسيرة داخل السجون .

كما افاد قنيطة بان الاسير "رامي صالح ابوغالي العيلة" من سكان حي الدرج بمدينة غزة ومن مواليد عام 1978 قد دخل عامه الخامس عشر في الاسر من مدة حكمه البالغة 17 عاما ، حيث اعتقلته سلطات الاحتلال بتاريخ 02/08/2008 وهو متزوج ولديه ولدين وبنت وهو من ابطال الاجنحة العسكرية التى لها بصمات واضحه خلال عمليات الاحتياجات للحدود الشرقيه لقطاع غزة .

كما أشار ان الاسير "احمد عبدالرحيم منصور شمالي"مواليد حي الشجاعية بمدينة غزة عام 1985 يدخل عامه الخامس عشر في الاسر من مدة حكمه البالغة 18عاما وقد اعتقل بتاريخ 2/8/2008 وهو متزوج ولديه ولدين " هو من نشطاء العمل المقاوم وصاحب سيره عطره فى هذا المجال النضالى

وهو من الكادر المميز الحركه الأسيرة داخل السجون .

ومن جهة أخرى أضاف قنيطة الي دخول الاسير "شريف عبدالمنعم حسن ابووادي" من سكان حي الزيتون بغزة ومواليد عام 1975 عامه الخامس عشر في الاسر من مدة حكمه البالغة 17عاما ، علما انه اعتقل بتاريخ 2008/08/02 وهو متزوج ولديه ولد وبنت .

ويعتبر الاسير ابو وادى من الاسرى الذين عايشوا اغلب مراحل العمل الكفاحى حيث اعتقل أكثر من مره وكان بعد تحرره فى كل مره من النشطاء الميدانيين للأجنحة العسكريه المقاومه التى كانت تتصدى للاجتياحات لقوات الاحتلال. وايضا يعتبر الاسير ابو وادى من سلاله مناصبه حيث والده عبدالمنعم ابو وادى من نشطاء حركه فتح وأمضى أكثر من عشر اعوام فى السجون الإسرائيلية

وفى ذات السياق نوه قنيطه بأن الأسير وائل عادل راشد عودة" من سكان حي الشجاعية شرق محافظة غزة ومن مواليد عام 1975 يدخل عامه الثامن في سجون الاحتلال من مدة حكمه البالغة (12)عاما وهو متزوج ولديه ولدين وبنتين وقد اعتقل بتاريخ 2/8/2015 .

واجمل الأستاذ قنيطة حديثه فى هذا السياق. تأكيد والتزام هيئة شؤون الأسرى والمحررين بالعمل الجاد والمتواصل لتبقى قضيه الاسرى على سلم أولويات اى فعل أو تخطيط للهيئة حتى إطلاق سراح كل اسرانا من سجون الاحتلال الإسرائيلي .