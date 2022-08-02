رابط نتيجة الثانوية العامة الرسمي في مصر 2022، من أكثر الامور بحثاً من قبل طلاب واولياء الثانوية العامة في مصر للبحث عن رابط اعلان النتائج وخاصة بعد الحديث عن اعلان النتائج نهاية الأسبوع الجاري وفقا لتصريحات وزير التربية والتعليم في مصر الدكتور طارق شوقي ، "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" تتابع نتائج الثانوية العامة وما تحمله من توتر للطلبة الذي ينتظرون النتائج بفارغ الصبر ، نقدم لكم رابط نتيجة الثانوية العامة الرسمي في مصر 2022.

رابط نتيجة الثانوية العامة الرسمي في مصر 2022

وزارة التعليم والتعليم كشفت ان موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، من المقرر أن يكون بنهاية الأسبوع الجاري، وهو ما يعني أنَّ النتيجة سوف تكون متاحة مع حلول يوم الخميس 4 أغسطس بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي .

وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، بأن نتائج شهادة الثانوية العامة 2022 لا تزال في مرحلة المراجعة والتصحيح والتدقيق، حيث يتم حالياً التحقق من صحة هذه النتائج، مشيراً إلى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، وكذلك جدول الدور الثاني.

سيتم الإعلان عن الأوائل في كل شعبة «نتيجة الثانوية العامة 2022 علمى علوم، ونتيجة الثانوية العامة 2022 علمى رياضة، ونتيجة الثانوية العامة 2022 الشعبة الأدبية أيضا.





وفى حالة المجاميع المتساوية يتم ترتيبها حسب الحروف الأبجدية، من حيث اختيار أعلى الدرجات والمجاميع في كل شعبة، الثانوية العامة علمى علوم، الثانوية العامة 2022 علمى رياضة، والثانوية العامة 2022 الشعبة الأدبية.





خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس:

الدخول على الرابط التالى: https://g12.emis.gov.eg/

يتم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 عقب اعتماد النتيجة رسميًا.

يدخل الطالب رقم جلوس الثانوية العامة 2022 وستظهر له تفاصيل النتيجة.

تظهر نتيجة الثانوية العامة 2022 متضمنة درجات كل مادة.

حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثانى.

يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه في الثانوية العامة 2022 بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

المجموع الكلى لدرجات طلاب نتيجة الثانوية العامة 2022 هو 410 درجات.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في مصر 2022

عقب أن تعرّفنا على موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، نعرض في ما يلي خطوات الاستعلام عن النتائج عبر النقاط التالية:

في البداية ينبغي على المستخدم الدخول إلى رابط وزارة التربية والتعليم من هنا.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

النقر فوق أيقونة «عرض النتيجة».

الانتظار قليلاً وسوف تظهر نتيجة الطالب.

رابط نتيجة الثانوية العامة الرسمي في مصر 2022

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قال تصريحات تلفزيونيه نطمئن الطلاب وأولياء الأمور بخصوص أعمال التصحيح مؤكداً أنَّ عمليات التصحيح تجرى في صورة مؤمنة بالكامل بحيث لا يُمكن اختراقها، وبذلك تكون جميع حقوق الطلاب محفوظة سواء في التصحيح أو في النتائج.