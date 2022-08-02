مالية غزة : "خطوة مفاجئة" من الاحتلال على معبر كرم أبو سالم

قالت وزارة المالية بغزة صباح اليوم الثلاثاء 02/08/2022 إنها تفاجأت بقيام الجانب "الإسرائيلي" بإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب القطاع ومعبر بيت حانون –إيرز- بشكل تام.

وقالت المالية إن الجانب "الإسرائيلي" عمد إلى إخراج كافة الشاحنات المحملة بالغاز والمحروقات والبضائع والمواد التموينية.

واستنكرت وزارة المالية هذا الإجراء الذي يهدف إلى خلق أزمة اقتصادية ومعيشية وعرقلة الحركة التجارية والاقتصادية في القطاع.

وبينت الوزارة أنها نتابع بشكل دائم ومستمر الوضع الراهن وما يستجد من أمور.

وكانت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" قررت إغلاق الطرق المؤدية لقطاع غزة ومعبري بيت حانون"إيرز وكرم أبو سالم ، خشية تهديدات سرايا القدس الجناح العسكري لسرايا القدس في أعقاب الاعتداء على القيادي الشيخ بسام السعدي خلال اعتقاله الليلة الماضية .