يديعوت: رفع مستوى التأهب للحالة القصوى في منظومات القبة الحديدية في غلاف غزة

قالت صحيفة يديعوت إن جيش الاحتلال قرر اليوم الثلاثاء 2/8/2022 ، "رفع مستوى التأهب في منظومات القبة الحديدية في غلاف غزة إلى الحالة القصوى".

وكان جيش الاحتلال قرر إغلاق الطرق والمحاور على طول المنطقة القريبة من حدود قطاع غزة، بالإضافة إلى إغلاق شاطئ زكيم، ووقف حركة القطارات بين عسقلان وسديروت وإغلاق معبر إيرز أمام حركة العمال وكرم أبو سالم.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قرار الإغلاق جاء بعد تقييم الوضع بسبب مخاوف من نيران القناصة والصواريخ المضادة من غزة، بعد اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة الشيخ بسام السعدي في جنين بالضفة المحتلة وتهديدات سرايا القدس.

وكانت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أعلنت مساء أمس الاثنين، حالة الاستنفار ورفع الجاهزية لدى مجاهديها، والوحدات القتالية العاملة.

وقالت السرايا -في بيان مقتضب-: "نعلن حالة الاستنفار ورفع الجاهزية، تلبيةً لنداء الواجب أمام العدوان الغادر الذي تعرض له القيادي الكبير الشيخ بسام السعدي وعائلته قبل قليل في جنين".

واقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مخيم جنين واعتقلت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي وسط اشتباكات كبيرة بين مقاومين من كتيبة جنين وقوات الاحتلال ، مما أدى لإصابته بعد الاعتداء عليه خلال اعتقاله بالأمس .