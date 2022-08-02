عز الدين: اعتقال الشيخ السعدي لن يحقق مراد الاحتلال بإنهاء المقاومة المتصاعدة في الضفة

قال طارق عز الدين، المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية اليوم الثلاثاء 2/8/2022 ، ان جريمة الاحتلال في جنين الليلة الماضية تأتي في إطار استمرار مسلسل الإجرام الصهيوني بحق أبناء شعبنا.

وأوضح القيادي عز الدين تعقيباً على اعتقال القيادي الشيخ بسام السعدي وارتقاء الشهيد ضرار الكفريني من مخيم جنين ان الاحتلال يهدف من تصعيد عدوانه على محافظات الضفة الغربية المحتلة إلى قتل حالة الانتفاضة المشتعلة هناك والتي تشهد حالة متصاعدة في مدن الضفة متمثلة بكتائب سرايا القدس.

واعتبر ان اعتقال القادة لن يفت من عضد شعبنا الفلسطيني وسيزيدنا إصرارًا وتمسكًا بخيار المقاومة ، مشيراً الى ان الشيخ بسام السعدي من أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين حيث برز دوره منذ تأسيس الحركة وقدم أبناءه شهداء وكان من المبعدين إلى مرج الزهور.

وبين ان تصدي سرايا القدس لقوات الاحتلال والمقاومة الشرسة التي أظهرها مقاومو كتيبة جنين جعلت الاحتلال يعجل من انسحابه من المخيم بأقل الخسائر التي كانت من الممكن أن تكلفه الكثير في حال إطالة أمد العملية ، موجهً التحية لجماهير شعبنا الفلسطيني الذين خرجوا عقب اعتقال الشيخ بسام السعدي بالآلاف متجهين لمنزله في تأكيد واضح لالتفافهم حول خيار المقاومة.

وجدد تأكيده على ان اعتقال الشيخ بسام السعدي لن يحقق مراد الاحتلال بإنهاء حالة المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة بل سيزيد من وتيرتها ، مشدداً على ان الاحتلال يحاول الانتقام من جنين ومخيمها برفع فاتورة شهداءها والذين كان لهم دوراً بارزًا في العمليات الاستشهادية الأخيرة في قلب الكيان وأسفرت عن مقتل أكثر من 20 صهيونيًا حيث خرج العديد من الاستشهاديين من مخيم جنين الذين من أبرزهم ضياء حمارشة ورعد خازم.

وقال "سرايا القدس جاهزة للذهاب لأبعد الحدود والرد على جرائم الاحتلال والقيام بواجبها الوطني تجاه أبناء شعبنا وتحمل مسؤولياتها الوطنية تجاههم".

وتابع " لا يمكن لنا كمقاومة أن نسمح للاحتلال بالاستفراد بجهة على حساب الأخرى الني يحاول فرضها، والمقاومة جاهزة للقيام بواجبها ولا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام جرائم الاحتلال المتواصلة" .

"هدفنا في حركة الجهاد الإسلامي هو إبقاء جذوة المقاومة مستمرة ومشتعلة مع الفصائل في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعمل على توحيد ساحات العمل المقاوم " ، مشيراً الى ان الاحتلال يهدف بعملياته إلى توجيه رسالة اطمئنان لجمهوره الداخلي بأننا نعمل على ضرب المقاومة ولكن سيخرج لهم المقاومين من حيث لا يحتسبوا كما خرج رعد خازم من قلب مخيم جنين في ظل عملية كاسر الأمواج التي أعلن عنها الاحتلال.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس زفتا الشهيد ضرار صالح الكفريني أحد أبطال الإرباك الليلي في كتيبة جنين والذي ارتقى أثناء تأديته واجبه الجهادي بالتصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين الليلة الماضية.

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