يواصل الإضراب منذ 5 شهور .. الأسير عواودة يواجه الموت ولا حلول جدية بعد

قال نادي الأسير اليوم الثلاثاء 2/8/2022 إن المعتقل خليل عواودة (40 عاماً) من بلدة إذنا الخليل، يواصل إضرابه عن الطعام منذ نحو خمسة شهور، حيث يواجه الموت في عيادة سجن "الرملة" ، علماً أن لا حلول جدية حتى اليوم بشأن قضيته.

يذكر أنه استأنف إضرابه في الـ 2/7/2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا على وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ جديد لمدة أربعة شهور، علمًا أنّه معتقل منذ 27/12/2021، حيث أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة شهور، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة شهور، وجرى تثبيتها على كامل المدة وكانت جلسة استئناف قد عقدت له مؤخراً ولم يصدر قرار بشأنها.