اللواء أبو بكر يدين الاعتقال الهمجي للشيخ السعدي واستباحة  أهلنا في مخيم جنين

أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر ، الاعتقال الهمجي للشيخ بسام السعدي مساء أمس الاثنين خلال اقتحام جيش الاحتلال للمخيم، واستباحة أهلنا فيه.

وأعرب اللواء أبو بكر عن استيائه من الصمت الدولي تجاه جرائم وممارسات الاحتلال.

وأكد أبو بكر أن هذه الممارسات اللاأخلاقية واللا إنسانية لن تردع شعبنا ، وستزيده إصراراً وثباتاً على حقه في الاستمرار في مقاومة الاحتلال .

وحمل اللواء أبو بكر حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير السعدي وعن إعدام الشهيد ضرار الكفريني، لافتا بأن الاحتلال لا يتوقف عن استهداف مخيم جنين وأبنائه

يذكر أن الأسير السعدي من قيادات الحركة الأسيرة، وتعرض للاعتقال عدة مرات .