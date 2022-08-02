الفصائل الفلسطينية: ما حدث في جنين يثبت أن المقاومة هي الخيار الأنجع لردع المحتل

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن ما حدث في جنين يوم أمس يثبت أن المقاومة هي الخيار الأنجع لردع المحتل وإيقاف عدوانه المتواصل ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وأوضحت الفصائل الفلسطينية، أن العنوان الأبرز للشعب الفلسطيني هو الإرادة والصمود والتحدي.

ونعت بكل آيات الفخر والاعتزاز الشـهيد الفتى/ ضرار رياض الكفريني، الذي ارتقى برصاص الاحتلال في مخيم جنين، مؤكدًا أن دماء الشهداء ترسم طريق التحرير بمداد من نور.

وحملت العدو الصهيوني، المسؤولية الكاملة عن حياة القائد في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ/ بسام السعدي بعد الاعتداء عليه وعلى أهله، ونؤكد أن جريمة اعتقال المقاومين في جنين وطوباس لن تثنيهم عن طريق الجهاد والمقاومة.

ودانت استمرار جريمة الاعتقال السياسي التي تمارسها أجهزة أمن السلطة والتي كان آخرها اعتقال الحرة / ميسون عرار، والتي يأتي اعتقالها في ظل عربدة الاحتلال في جنين وطوباس وكل مدن الضفة المحتلة دون صدور أي صوت من قبل السلطة لصد هذا الصلف الصهيوني.

وأعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أمس، حالة الاستنفار ورفع الجاهزية لدى مجاهديها، والوحدات القتالية العاملة.

وقالت السرايا -في بيان مقتضب-: "نعلن حالة الاستنفار ورفع الجاهزية، تلبيةً لنداء الواجب أمام العدوان الغادر الذي تعرض له القيادي الكبير الشيخ بسام السعدي وعائلته قبل قليل في جنين".

وقال عز الدين السعدي، نجل القيادي بسام لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" : "والدي مصاب ولا نعلم بطبيعة الإصابة حتى الآن وخلال الاعتقال قام الجنود بالاعتداء على كل من كان في البيت من أطفال ونساء".

وأضاف : "قمنا بنقل الوالدة للمستشفى بعد الاعتداء عليها من قبل الجنود، إلى جانب اعتقال زوج أختي أشرف الجذع ولا نعلم أعلم حتى الآن لأي جهة تم اقتيادهم".

وذكر السعدي، أن الاقتحام كان بطريقة وحشية على المنزل ومن فيه.