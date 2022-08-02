"لابيد" يعقد جلسة عسكرية لتقييم الوضع مع قطاع غزة

من المقرر أن يُجري رئيس الوزراء "الإسرائيلي" لابيد صباح اليوم الثلاثاء 2/8/2022 ، جلسة عسكرية لتقييم الوضع الأمني مع قطاع غزة وخاصة بعد إغلاق الطرق والمحاور على طول المنطقة القريبة من حدود قطاع غزة، بالإضافة إلى إغلاق شاطئ زكيم، ووقف حركة القطارات بين عسقلان وسديروت وإغلاق معبر إيرز أمام حركة العمال وكرم أبو سالم.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قرار الإغلاق جاء بعد تقييم الوضع بسبب مخاوف من نيران القناصة والصواريخ المضادة من غزة، بعد اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة الشيخ بسام السعدي في جنين بالضفة المحتلة وتهديدات سرايا القدس.

ويأتي الاجتماع ​​بمشاركة رئيس الوزراء البديل بينيت، ووزير الحرب غانتس، ومستشار الأمن القومي حولتا، ورئيس الأركان كوخافي ورئيس الشاباك بار، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء جيل، سكرتير الحكومة شلومو وغيرهم من المسؤولين.