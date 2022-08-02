الكشف عن ملابسات مقتل مواطن في محافظة قلقيلية

كشفت الشرطة وجهاز الأمن الوقائي وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء، ملابسات مقتل مواطن في محافظة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إنه وبالبحث والتحري من قبل إدارة المباحث العامة والأمن الوقائي ومتابعة قضية اختفاء أحد المواطنين من مدينة قلقيلية منذ 8 أيام، كشفت إدارة المباحث العامة بشرطة محافظة قلقيلية وجهاز الأمن الوقائي وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ملابسات مقتل المواطن المفقود وألقت القبض على المشتبه فيه.

وبيّن ارزيقات أن الشاب اختفت آثاره منذ 26\7\2022 وفي حينه باشرت الشرطة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية عمليات بحث واسعة لحين ما تم العثور على جثته في ساعات متأخرة من مساء أمس في منطقة تقع بين بلدتي بديا وسنيريا بمحافظة قلقيلية.

وأكد توقيف شخص مشتبه فيه وضبطت المباحث العامة والأمن الوقائي أداة يشتبه أنها المستخدمة في الجريمة.

وأضاف ارزيقات أن النيابة العامة أمرت بإحالة الجثة لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية والوقوف على أسباب الوفاة.