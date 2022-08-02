سرايا القدس - كتيبة جنين: الاحتلال سيدفع ثمن حماقاته وجريمة الأمس لن تمر مرور الكرام

زفت سرايا القدس - كتيبة جنين بكل فخر واعتزاز ، أحد أبطال الإرباك الليلي الشهيد المجاهد ضرار صالح الكفريني (17 عاماً)، والذي ارتقى شهيداً ليلة أمس وهو يقوم بواجبه الجهادي المقدس في التصدي لقوات الاحتلال، التي اقتحمت مخيم جنين البطل لاعتقال الشيخ القيادي الكبير بسام السعدي والكادر أشرف الجدع.

وقالت كتيبة جنين – سرايا القدس، "نعاهد الله ومن ثم شهداءنا، أن نثأر لدمائهم الطاهرة، وأن الاحتلال سيدفع ثمن حماقاته وإجرامه بحق القائد الكبير الشيخ بسام السعدي والذي يعتبر شيخ المقاومين وأحد رموز شعبنا.

وأكدت كتيبة جنين – سرايا القدس أن مجاهديها تصدت ببسالة كبيرة لقوات الاحتلال يوم أمس ودارت موجهات شرسة والتي أسفرت عن استشهاد أحد مجاهدينا، مشددةً على أن الاحتلال يعي جيداً أن مقاتلينا سيبقون له بالمرصاد.

وبينت ان ما حصل ليلة أمس من جريمة نكراء في مخيم جنين البطل، لن يمر مرور الكرام وسيرى الاحتلال المجرم بأس كتائبنا المظفرة على امتداد الضفة الغربية المحتلة

فيما يلي نص البيان كاملاً :

بسم الله الرحمن الرحيم

"وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ" صدق الله العظيم

بيان عسكري صادر عن سرايا القدس - كتيبة جنين

بكل فخر واعتزاز تزف كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، أحد أبطال الإرباك الليلي الشهيد المجاهد ضرار صالح الكفريني (17 عاماً)، والذي ارتقى شهيداً ليلة أمس وهو يقوم بواجبه الجهادي المقدس في التصدي لقوات الاحتلال، التي اقتحمت مخيم جنين البطل لاعتقال الشيخ القيادي الكبير بسام السعدي والكادر أشرف الجدع.

إننا في كتيبة جنين – سرايا القدس، ونحن نزف شهيدنا البطل إلى جنات الخلود، نعاهد الله ومن ثم شهداءنا، أن نثار لدمائهم الطاهرة، وأن الاحتلال سيدفع ثمن حماقاته وإجرامه بحق القائد الكبير الشيخ بسام السعدي والذي يعتبر شيخ المقاومين وأحد رموز شعبنا.

نؤكد أن مجاهدينا تصدت ببسالة كبيرة لقوات الاحتلال يوم أمس ودارت موجهات شرسة والتي أسفرت عن استشهاد أحد مجاهدينا، والاحتلال يعي جيداً أن مقاتلينا سيبقون له بالمرصاد.

إن ما حصل ليلة أمس من جريمة نكراء في مخيم جنين البطل، لن يمر مرور الكرام وسيرى الاحتلال المجرم بأس كتائبنا المظفرة على امتداد الضفة الغربية المحتلة.

سرايا القدس – كتيبة جنين

الثلاثاء 4 محرم 1444هـ / 2 أغسطس 2022م