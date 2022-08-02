بكم سعر الذهب النهارده في مصر اليوم الثلاثاء 2-8-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالدولار والجنيه 

بكم سعر الذهب النهارده في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 2-8-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالدولار والجنيه ، ووضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري التفاصيل الكاملة حول أسعار الذهب في مصر بعد أن لاحظنا وجود علميات بحث واسعة عليه في الساعات الأخيرة ونشير لكم إلى سعر المعدن الأصفر يوم أمس ارتفع مع بداية التعاملات اليومية بالأسواق المحلية متأثرا بالأسواق العالمية في أول يوم عمل بالبورصة العالمية للذهب بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية السبت والأحد ، لا سيما بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بنسبة 0.75% والان يمكن لكم التعرف على السعر كاملة بمجرد متابعة المقالة حتى النهاية وهي على النحو التالي:

بكم سعر الذهب النهارده في مصر اليوم الثلاثاء

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,166 شراء 1,177

عيار 22 بيع 1,069 شراء 1,079

عيار 21 بيع 1,020 شراء 1,030

عيار 18 بيع 874 شراء 883

عيار 14 بيع 680 شراء 687

عيار 12 بيع 583 شراء 589

الاونصة بيع 36,254 شراء 36,609

الجنيه الذهب بيع 8,160 شراء 8,240

الكيلو بيع 1,165,714 شراء 1,177,143



سعر الذهب اليوم مصر عيار 21

بالمقابل جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري على النحو التالي:

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 1,082 جنيه $57.02

سعر الذهب عيار 22 991.71 جنيه $52.27

اسعار الذهب عيار 21 946.65 جنيه $49.90

اسعار الذهب عيار 18 811.40 جنيه $42.77

سعر الذهب عيار 14 631.08 جنيه $33.26

سعر الذهب عيار 12 540.93 جنيه $28.51

سعر الذهب عيار 9 405.70 جنيه $21.38

اسعار أوقية الذهب 33,646 جنيه $1,773

اسعار جنيه الذهب 7,573 جنيه $399.17

اسعار كيلو الذهب 1,081,854 جنيه $57,023



سعر الذهب في مصر اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب في مصر عيار 18

بالمقابل وصل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

1 أغسطس 1,082 946.34 811.14 630.88 540.75

31 يوليو 1,076 941.34 806.86 627.55 537.89

30 يوليو 1,075 940.42 806.07 626.93 537.37

29 يوليو 1,075 941.06 806.61 627.36 537.73

28 يوليو 1,069 935.75 802.06 623.82 534.70

27 يوليو 1,057 924.83 792.70 616.54 528.46

26 يوليو 1,048 916.72 785.76 611.14 523.83

25 يوليو 1,050 918.48 787.26 612.31 524.83

24 يوليو 1,051 919.75 788.35 613.15 525.56

23 يوليو 1,051 919.75 788.35 613.15 525.56



في نهاية المقالة التي تحدثنا به حول بكم سعر الذهب النهارده في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 2-8-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالدولار والليرة نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .