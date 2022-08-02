سعر الذهب في الأردن الوكيل اليوم الثلاثاء الموافق 2-8-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالدولار والدينار

سعر الذهب في الأردن الموافق الثلاثاء الموافق 2-8-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالدولار والدينار ، وفي صبيحة هذا اليوم فق لاحظ فريق فلسطين اليوم الإخبارية عن وجود عمليات بحث واسعة جدًا من أجل التعرف على سعر الذهب اليوم في الأردن حيث يقوم الفريق يوميا برصد عمليات بحث واسعة جدا يوميه عليه ويريد الجمهور الأردني التعرف على تلك الأسعار بجميع عياراته عيار 24, 22, 18, 14, 12 وشهدت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الأردن ارتفاعا واضحا في أسعار اليوم عن أسعار إقفال أمس الأحد نهاية شهر يوليو ولقد عملنا على وضع الأسعار الجدية وهي على النحو التالي:

سعر الذهب في الأردن الموافق 2-8-2022

بالمقابل جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الأردني على النحو التالي:

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 40.43 دينار $57.02

سعر الذهب عيار 22 37.06 دينار $52.27

اسعار الذهب عيار 21 35.38 دينار $49.90

اسعار الذهب عيار 18 30.32 دينار $42.77

سعر الذهب عيار 14 23.58 دينار $33.26

سعر الذهب عيار 12 20.22 دينار $28.51

اسعار أوقية الذهب 1,257 دينار $1,773

اسعار جنيه الذهب 283.02 دينار $399.17

اسعار كيلو الذهب 40,430 دينار $57,023



سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 18

إلى موضع آخر في هذه المقالة التي نشرح فيها سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء يقدم لكم الفريق معلومات إضافية فيما يتعلق بمستوردات المملكة من الألبسة التي ارتفعت مؤخرا بحسب معطيات إحصائية لنقابة تجار الألبسة والأحذية والأقمشة، إذ بلغت قيمة الألبسة الواردة إلى المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي، 122 مليون دينار، مقابل 89 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي ، ونكمل معكم باقي التفاصيل حول أسعار الذهب وهي في السطور التالية.

ونشير لكم في هذه السطور التي نعدها يوميا في خدمة المواطنين ولكل من يريد أن يعرف سعر الذهب في الأردن اليوم ، إلى إن المقالات التي ننشرها حول هذا الموضوع فإنها تحتوي على مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الاردن في الأيام السابقة في السوق الأردني ، وفميا يلي نكمل معكم باقي أسعار الذهب في الأردن وهي الآتي:-

سعر الذهب في الأردن لحظة بلحظة

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21

ولقد جاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردني على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

1 أغسطس 40.41 35.36 30.31 23.57 20.20

31 يوليو 40.29 35.26 30.22 23.50 20.15

30 يوليو 40.30 35.26 30.22 23.51 20.15

29 يوليو 40.20 35.18 30.15 23.45 20.10

28 يوليو 40.05 35.05 30.04 23.37 20.03

27 يوليو 39.56 34.62 29.67 23.08 19.78

26 يوليو 39.18 34.29 29.39 22.86 19.59

25 يوليو 39.21 34.31 29.41 22.87 19.61

24 يوليو 39.40 34.48 29.55 22.98 19.70

23 يوليو 39.40 34.48 29.55 22.99 19.70



وفي نهاية المقالة التي وضعنا لكم فيها سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء الموافق 2-8-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالدولار والدينار نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .