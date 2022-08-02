لجان المقاومة تنعي شهيد جنين وتؤكد: ارتقاء الشهداء لن يضعف عزيمة شعبنا

نعت لجان المقاومة في فلسطين، اليوم الاثنين، الشهيد ضرار رياض الكفريني الذي ارتقى خلال المواجهات البطولية مع جيش العدو الصهيوني المجرم الذي اقتحم جنين ومخيمها مؤكدةً بأن ارتقاء الشهداء لن يضعف عزيمة الشعب الفلسطيني ومقاوميه الأبطال وستبقى دمائهم المباركة منارة لكل الثوار والمقاومين الأبطال.

وباركت لجان المقاومة، عبر بيان لها، الأيدي الطاهرة والسواعد المقاومة التي تصدت لجيش العدو الصهيوني في مخيم جنين مؤكد أن المقاومة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها هذا العدو المجرم .

ووجهت كل التحية لجنين ومخيمها وقراها ومقاتليها الأبطال التي تثبت كل يوم أنها خزان الثورة والثوار الذي ينضب وتصيبه بالفشل و ترده خائبا مدحورا .

وحملت لجان المقاومة، العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة القائد الكبير الشيخ بسام السعدي بعد إطلاق النار عليه وإصابته برصاص الغدر الصهيوني .

ودعت كافة المقاومة والثوار في الضفة الأبية إلى تصعيد المقاومة والانتفاضة في وجه العدو ومستوطنيه الفاشيين وإشعال الأرض براكين غضب تحت اقدامهم.