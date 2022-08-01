"المجاهدين" تنعي الشهيد ضرار الكفريني في جنين

ننعت حركة المجاهدين في غزة، اليوم الاثنين، بكل آيات الفخر والاعتزاز الشـهيد الفتى/ ضرار رياض الكفريني، الذي ارتقى برصاص الاحتلال في مخيم جنين، ونؤكد أن هذه الدماء هي نبراساً يضيء طريق التحرير للمجاهدين الأبطال.

وأكد د. نائل أبو عودة عضو الأمانة العامة "لحركة المجاهدين الفلسطينية"، أن اعتقال الأبطال من رجال الضفة الحرة والتي كان آخرهم القائد في حركة الجهاد الاسلامي الشيخ/ بسام السعدي والاعتداء عليه، لن يفلح في ثنيهم عن مواصلة طريق الجهاد والمقاومة، والعدو الصهيوني يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياته.

وشدّد أبو عودة، على أن المقاومة والمواجهة هي الكفيلة بردع المحتل وإيقاف جرائمه المتواصلة ضد الأرض والإنسان، وهي التي تعبر عن إرادة الصمود والتحدي لدى شعبنا الفلسطيني.

واستنكر اعتقال أجهزة أمن السلطة لشقيقة الأسرى الحرة / ميسون عرار، مؤكدًا أنه كان الأولى بالأجهزة الأمنية أن تدافع عن شعبنا وتحميه من عربدة الاحتلال الذي يعيث فساداً وخراباً في جنين وكل مدن الضفة.