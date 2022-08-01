الجهاد تعزي عائلة الشهيد أبو عليا في رام الله

قام وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي بأداء واجب العزاء والمواساة لعائلة الشهيد أمجد أبو عليا، اليوم الاثنين في بلدة المغير شمال شرق رام الله.

ونقل وفد الحركة تعازي الأمين العام القائد زياد النخالة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يجعل دمه ذخراً على طريق فلسطين.

وقال القيادي المحرر أحمد دار نصر، إن دم الشهداء ينبت فينا العزيمة والإصرار على التحدي، وأن ما يواسينا أن الشبل أمجد أبو عليا ارتقى مدافعاً عن أرض بلدته، وكذلك صمود وصبر أهله.

وقدم وفد الحركة وسام الوفاء تقديراَ لدماء الشهيد أمجد الذي تم إهداؤه إلى والد الشهيد نشأت لصبره واحتسابه لنجله الوحيد.

يشار إلى أن الشهيد الفتى أمجد نشأت أبو عليا (16 عاماً)، ارتقى شهيداً يوم الجمعة الموافق 30/7/2022 متأثراً برصاص جنود الاحتلال في قرية المغير شرق رام الله.