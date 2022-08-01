بالفيديو نجل الشيخ بسام السعدي لـ"فلسطين اليوم": إصابة والدي بعد الاعتداء عليه خلال الاعتقال ولكن لا نعلم طبيعة الإصابة

استشهد، مساء اليوم الاثنين، شاب وأصيب اثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، فيما اعتقلت القوات القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي بعد اقتحام منزله في المخيم.

وقال عز الدين السعدي، نجل القيادي بسام لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" : "والدي مصاب ولا نعلم بطبيعة الاصابة حتى الان وخلال الاعتقال قام الجنود بالاعتداء على كل من كان في البيت من أطفال ونساء".

وأضاف : "قمنا بنقل الوالدة للمستشفى بعد الاعتداء عليها من قبل الجنود، الى جانب اعتقال زوج اختي اشرف الجذع ولا نعلم اعلم حتى الان لأي جهة تم اقتيادهم".

وذكر السعدي، أن الاقتحام كان بطريقه وحشيه على المنزل ومن فيه.

من جهته، قالت عائلة الشيخ بسام السعدي - في بيان بها-: "الشيخ بسام السعدي اعتقل حيا وزوج ابنته اشرف الجدع والاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياتهما وهناك فيديوهات تثبت صحة ذلك".

بدورها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول شهيد (ضرار الكفريني) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى مستشفى جنين الحكومي، وإصابة متوسطة إلى مستشفى ابن سينا التخصصي.

وقالت مصادر محلية، باندلاع اشتباكات مسلحة، في مخيم جنين عقب اقتحام قوات الاحتلال للمخيم بقوة خاصة.

كما وذكرن، بأن أصوات انفجارات وإطلاق نار سُمعت في أرجاء المخيم بالتزامن مع الاقتحام، فيما دفع جيش الاحتلال بتعزيزات لمخيم جنين وسط دوي كثيف للرصاص الحي.

وأكدت سرايا القدس-كتيبة جنين، عبر بيان لها، أن مقاتليها يخوضون اشتباكا مع قوات الاحتلال بعد اقتحامه للمخيم.



