بالفيديو شهيد برصاص قناص إسرائيلي في جنين واندلاع اشتباكات مسلحة مع قوة خاصة

اندلعت اشتباكات مسلحة، اليوم الاثنين، في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة عقب اقتحام قوات الاحتلال للمخيم بقوة خاصة.

وأفادت مصادر محلية، بأن أصوات انفجارات وإطلاق نار سُمعت في أرجاء المخيم بالتزامن مع الاقتحام.

ويدفع جيش الاحتلال بتعزيزات لمخيم جنين وسط دوي كثيف للرصاص الحي، وفق المصادر.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل القيادي في حركة الجهاد بسام السعدي وسط اشتباكات عنيفة.

وأكدت سرايا القدس - كتيبة جنين أن مقاتليها يخوضون اشتباكا مع قوات الاحتلال بعد اقتحامه للمخيم.

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توغل لقوات خاصة وقناصة ومستعربين ووحدات الدفدوف والاستخبارات والشاباك واليمام الان

يتبع..